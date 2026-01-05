Гололед на дорогах и резкие перепады температур: как изменится погода 6 января, — Диденко

По прогнозам синоптиков, 6 января в Украине ожидаются сложные погодные условия, в частности морозы, снег и порывы сильного ветра. Кроме того, прогнозируется, что дневное потепление повлияет на переход осадков, и из-за этого дороги и тротуары станут опасными.

На своей странице Facebook в прогнозе на вторник синптик Наталья Диденко предупредила, что атмосферные фронты южного циклона принесут существенные осадки и сильные порывы ветра по всей стране. Хотя ночь на 6 января будет морозной, днем ожидается потепление до оттепели, из-за чего снег начнет таять и превращаться в дождь с ледяными кристаллами.

"Соответственно, снег начнет переходить в дождь. Опасной может быть гололед! Следующей ночью (на 7-е января) начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасной также может быть гололедица. очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!", — отмечает специалист.

По ее прогнозу, температурные показатели ночью будут колебаться от -2 до -6 градусов, на севере и северо-востоке столбики термометров опустятся до -11 градусов. Днем воздух прогреется до 0 градусов на западе и севере, до +2 градусов на востоке, +2...+6 градусов в центральных областях и +5...+12 градусов на юге.

Зато в Киеве ночью прогнозируется снег, который днем сменится на дождь или ледяной дождь. Вместе с порывами ветра это создаст опасные условия на дорогах, с гололедом утром и ледяной кашей днем. Из-за потепления также существует риск схода снега с крыш, поэтому киевлянам стоит быть особенно внимательными.

Также Наталка Диденко добавила, что уже с 7 января начнется повторное подмерзание, которое опять же повысит риск скользких дорог. Ориентировочно с 9 по 10 января ожидается существенное похолодание на несколько дней, поэтому стоит позаботиться о защите людей, животных и растений от мороза.

"Я еще раз подчеркиваю — прогноз ориентировочный, буду уточнять, однако на сейчас, по прогностическим картам, есть тенденция к существенному похолоданию на несколько дней с 9-10 января. А завтра в большинстве областей Украины — "какабека", то есть, атмосферные фронты южного циклона", — добавила синоптик.

Скользкие дороги и ограниченная видимость: в ГСЧС предупредили о сложных погодных условиях 6 января

Кроме этого, в ГСЧС Украины, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, отметили, что 6 января почти по всей стране, кроме южных областей, объявили желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий.

Так, ожидается гололедица и скользкие дороги, особенно в центральных, восточных, северных областях, а также в части западных — Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой. Местами прогнозируют густой туман, видимость в котором составит лишь 300-500 метров, в частности в Одесской области, Черновицкой области, севере и в центральных регионах. В Киеве и области утром и днем тоже ожидаются туман и скользкие дороги.

Из-за погоды возможны трудности на дорогах, перебои с электроснабжением и задержки в работе коммунальных служб. Водителям советуют держать безопасную дистанцию и не делать резких маневров, а пешеходам — выбирать удобную обувь и передвигаться осторожно.

Напомним, что 5 января Telegram-каналы предупреждали о сильном снегопаде, который был зафиксирован в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.

Также Фокус писал, что в январе Украину накроют сильные морозы, в частности во второй половине месяца в западных областях показатели термометра могут достичь -20 градусов.