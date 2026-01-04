До 11 часов непрерывного снега: Украину накрывает непогода

Центр Украины начинает засыпать снегом. Осадки уже фиксируются в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях и вскоре они начнутся на Харьковщине

Сильный снегопад вечером в воскресенье 4 января фиксируют в Киевской области, Черкасской и Кировоградской областях. Об этом сообщают в сети.

Отмечается, что ситуация на дорогах стремительно ухудшается. Также осложнения, по информации телеграмм-каналов, фиксируют на трассах Киев — Одесса и Умань — Винница.

В то же время служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковщины предупреждает об обильных и длительных снегопадах, которые начнутся около шести часов вечера.

Непогода зайдет с юго-запада и постепенно распространится по территории региона.

Предупреждение Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Фото: Соцсети

Снег, по прогнозам синоптиков, будет идти до пяти часов утра понедельника, 5 января, то есть всего около 11 часов подряд. Причем осадки могут достигать интенсивности до 0,9 см в час.

Відео дня

"При температуре воздуха минус 1-2 градуса сохраняется вероятность образования заносов, особенно на открытых участках дорог", — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 5 января, в Украине ожидается разная погода. Одна часть регионов окажется под влиянием мощного антициклона, тогда как другая ощутит на себе действие южного циклона, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также Фокус писал, какой будет погода в Украине в январе. О температурах в первый зимний месяц нового 2026 года рассказала начальница отдела взаимодействия с медиа "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.