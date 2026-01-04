До 11 годин безперервного снігу: Україну накриває негода

Центр України починає засипати снігом. Опади вже фіксуються на Київщині, Кіровоградщині та Черкащині й незабаром вони почнуться на Харківщині

Сильний снігопад увечері неділі 4 січня фіксують у Київській області, Черкащині та Кіровоградщині. Про це повідомляють у мережі.

Зазначається, що ситуація на дорогах стрімко погіршується. Також ускладнення, за інформацією телеграм-каналів, фіксують на трасах Київ – Одеса та Умань – Вінниця.

Водночас служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини попереджає про рясні та тривалі снігопади, які розпочнуться близько шостої години вечора.

Негода зайде з південного заходу та поступово пошириться територією регіону.

Попередження Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Фото: Соцмережi

Сніг, за прогнозами синоптиків, йтиме до п'ятої години ранку понеділка, 5 січня, тобто загалом близько 11 годин поспіль. Причому опади можуть досягати інтенсивності до 0,9 см за годину.

"За температури повітря мінус 1–2 градуси зберігається ймовірність утворення заметів, особливо на відкритих ділянках доріг", — йдеться у повідомленні.

