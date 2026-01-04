Сніг, дощ та морози: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 5 січня

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про зміну погоди в Україні 5 січня. На її думку, частину країни накриють опади, а наприкінці тижня можливе похолодання.

В Україні в понеділок, 5 січня, очікується різна погода. Частина регіонів опиниться під впливом потужного антициклону, тоді як інші відчують дію південного циклону. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, смуга високого атмосферного тиску простягається від Португалії та Іспанії через Німеччину та Польщу до України. Саме вона забезпечить переважно суху погоду в західних і північних областях.

Водночас південні та частина центральних регіонів опиняться в зоні впливу циклону з атмосферними фронтами.

Де в Україні чекати опадів

5 січня погодні умови суттєво відрізнятимуться залежно від регіону. У більшості західних та північних областей опадів не очікується. Ці території перебуватимуть під впливом потужної області високого атмосферного тиску.

А ось південні регіони країни опиняться в зоні дії циклону, через що там переважатиме дощова погода. У центральних областях, а також у Донецькій, Луганській, Чернівецькій областях та в карпатському регіоні прогнозують сніг і мокрий сніг.

Температура повітря

Температура повітря протягом дня коливатиметься в зимових межах. У західних і північних областях стовпчики термометрів покажуть від -1 до -6 градусів.

У центральній частині країни температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 тепла. На півдні України очікується від +3 до +7 градусів, а на півдні Криму повітря прогріється до +10 градусів.

Погода в Києві

Вночі: до -8°C

Вдень: близько -4°C

Сніг із циклоном підійде до Києва вже 6 січня.

Якою буде погода далі

Наступний тиждень, за прогнозом Наталії, очікується синоптично неоднорідним, зі щоденними змінами. Наприкінці тижня можливе короткочасне, але відчутне похолодання.

Також синоптик нагадала, що 5 січня — Голодна кутя, а 6 січня — Водохреща. У цей період погода залишиться зимовою, з періодичним випаданням снігу та незначними коливаннями температури.

