Снег, дождь и морозы: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 5 января

Синоптик Наталья Диденко предупреждает об изменении погоды в Украине 5 января. По ее мнению, часть страны накроют осадки, а в конце недели возможно похолодание.

В Украине в понедельник, 5 января, ожидается разная погода. Часть регионов окажется под влиянием мощного антициклона, тогда как другие почувствуют действие южного циклона. Об этом в своем Telegram канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, полоса высокого атмосферного давления простирается от Португалии и Испании через Германию и Польшу к Украине. Именно она обеспечит преимущественно сухую погоду в западных и северных областях.

В то же время южные и часть центральных регионов окажутся в зоне влияния циклона с атмосферными фронтами.

Циклоны и антициклон над Европой Фото: Из открытых источников

Где в Украине ждать осадки

5 января погодные условия будут существенно отличаться в зависимости от региона. В большинстве западных и северных областей осадков не ожидается. Эти территории будут находиться под влиянием мощной области высокого атмосферного давления.

Відео дня

А вот южные регионы страны окажутся в зоне действия циклона, из-за чего там будет преобладать дождливая погода. В центральных областях, а также в Донецкой, Луганской, Черновицкой областях и в карпатском регионе прогнозируют снег и мокрый снег.

Температура воздуха

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в зимних пределах. В западных и северных областях столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов.

В центральной части страны температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 тепла. На юге Украины ожидается от +3 до +7 градусов, а на юге Крыма воздух прогреется до +10 градусов.

Погода в Киеве

Ночью: до -8°C

Днем: около -4°C

Снег с циклоном подойдет к Киеву уже 6 января.

Какой будет погода дальше

Следующая неделя, по прогнозу Натальи, ожидается синоптически неоднородной, с ежедневными изменениями. В конце недели возможно кратковременное, но ощутимое похолодание.

Также синоптик напомнила, что 5 января — Голодная кутья, а 6 января — Крещение. В этот период погода останется зимней, с периодическим выпаданием снега и незначительными колебаниями температуры.

Ранее Фокус сообщал, что:

Синоптик рассказал, какой будет погода в 2026 году. Январь нового года в Украине не будет стабильным и скорее будет напоминать погодные "качели".

За последние 40 лет атмосферные реки сместились к полюсам Земли, и это повлияло на погодные условия и количество осадков во всем мире.

Также стало известно какой будет погода в Украине в январе. Об изменении температуры в начале года рассказала начальница отдела взаимодействия с медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха.