Снег, дождь и морозы: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 5 января
Синоптик Наталья Диденко предупреждает об изменении погоды в Украине 5 января. По ее мнению, часть страны накроют осадки, а в конце недели возможно похолодание.
В Украине в понедельник, 5 января, ожидается разная погода. Часть регионов окажется под влиянием мощного антициклона, тогда как другие почувствуют действие южного циклона. Об этом в своем Telegram канале сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, полоса высокого атмосферного давления простирается от Португалии и Испании через Германию и Польшу к Украине. Именно она обеспечит преимущественно сухую погоду в западных и северных областях.
В то же время южные и часть центральных регионов окажутся в зоне влияния циклона с атмосферными фронтами.
Где в Украине ждать осадки
5 января погодные условия будут существенно отличаться в зависимости от региона. В большинстве западных и северных областей осадков не ожидается. Эти территории будут находиться под влиянием мощной области высокого атмосферного давления.
А вот южные регионы страны окажутся в зоне действия циклона, из-за чего там будет преобладать дождливая погода. В центральных областях, а также в Донецкой, Луганской, Черновицкой областях и в карпатском регионе прогнозируют снег и мокрый снег.
Температура воздуха
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в зимних пределах. В западных и северных областях столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов.
В центральной части страны температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 тепла. На юге Украины ожидается от +3 до +7 градусов, а на юге Крыма воздух прогреется до +10 градусов.
Погода в Киеве
- Ночью: до -8°C
- Днем: около -4°C
Снег с циклоном подойдет к Киеву уже 6 января.
Какой будет погода дальше
Следующая неделя, по прогнозу Натальи, ожидается синоптически неоднородной, с ежедневными изменениями. В конце недели возможно кратковременное, но ощутимое похолодание.
Также синоптик напомнила, что 5 января — Голодная кутья, а 6 января — Крещение. В этот период погода останется зимней, с периодическим выпаданием снега и незначительными колебаниями температуры.
