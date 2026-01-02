Мокрый снег, дождь и резкое похолодание: какой будет погода в Украине на выходных, — Диденко

Начало января принесет украинцам переменчивую погоду с резкими температурными колебаниями, осадками и сильными порывами ветра. На выходных страну накроют мокрый снег и дожди, а уже в воскресенье ощутимо усилится холод.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в субботу в Украине сохранится относительно мягкая для зимы погода. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до +3 градусов, тогда как в южных и восточных регионах столбики термометров поднимутся до +2...+6 градусов. Мокрый снег прогнозируют преимущественно на Левобережье и в Карпатах, а на остальной территории существенных осадков не ожидается.

В то же время ухудшение погодных условий может вызвать сильный ветер. По словам синоптика, порывы будут оставаться ощутимыми по всей стране, а в районах Приазовья и Крыма скорость ветра местами будет достигать 15-22 метров в секунду.

Відео дня

В воскресенье, 4 января, в Украину зайдет холодный воздух, в частности ночью температура снизится до -2...-8 градусов, а днем в большинстве областей будет колебаться в пределах от -3 до +3. Кроме этого, южные регионы останутся в более теплом секторе — там ожидается +2...+8 градусов. Осадки охватят значительную часть страны: в центральных, северных и восточных областях прогнозируют мокрый снег и снег, на юге — дождь, тогда как на западе существенных осадков не предвидится.

Какой будет погода в Киеве

Отдельно Наталка Диденко рассказала о погодной ситуации в Киеве. Так, в столице 3 и 4 января будет доминировать облачная погода без значительных осадков, лишь вечером в воскресенье возможен слабый снег.

В субботу температура воздуха в городе составит около 0...-2 градусов, а в ночь на воскресенье похолодает до -6...-8. В дневные часы 4 января в Киеве сохранится мороз — около 0...-2 градусов.

Кроме того, синоптик обратила внимание на повышенную геомагнитную активность: в ближайшее время, в частности в субботу, ожидаются магнитные бури, которые могут сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды.

Напомним, в конце декабря западные области Украины накрыли обильные снегопады. В частности, в Ивано-Франковской области водители, которые направлялись к горнолыжному курорту Буковель, массово попадали в пробки из-за заснеженных и труднопроходимых дорог.

Также Фокус писал, что в эту субботу, 3 января, Землю накроет магнитная буря красного уровня, однако в воскресенье K-индекс снизится до 3,7 балла.