На выходных Землю накроет магнитная буря: как избежать плохого самочувствия (инфографика)

Уже в субботу K-индекс возрастет до 6 баллов, а это означает умеренную магнитную бурю. Влияние солнечной активности могут почувствовать метеозависимые люди.

На выходных ожидается магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent.

Магнитная буря красного уровня приближается: детали

По состоянию на 2 января фиксируют:

солнечная вспышка C6;

K-индекс в 4,5 балла;

нормальный уровень резонанса Шумана.

Однако уже в субботу, 3 января, K-индекс вырастет до 6 баллов (красный уровень), а в воскресенье он снизится до 3,7 балла. Как говорится на сайте SpaceWeatherLive, K-индекс на уровне 6 баллов из 9 возможных означает умеренный шторм.

Прогноз солнечной активности на ближайшие дни Фото: Meteoagent

Почему происходит магнитная буря

Солнечные вспышки или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, в том числе выбросы солнечной массы и поверхностные вспышки, которые высвобождают энергию во всех направлениях. Они возникают, когда мощные взрывы энергии высвобождают заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны.

Сталкиваясь с атмосферой Земли, частицы создают различные эффекты — от полярного сияния до сбоев в электросетях.

Что делать метеозависимым людям

Как отмечал Фокус, чтобы легче перенести магнитную бурю, советуют:

следить за режимом сна;

пить больше воды;

ограничить стресс, давать себе отдых и не перенапрягаться;

отказаться от алкоголя и кофеина;

больше гулять на свежем воздухе.

