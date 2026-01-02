На выходных Землю накроет магнитная буря: как избежать плохого самочувствия (инфографика)
Уже в субботу K-индекс возрастет до 6 баллов, а это означает умеренную магнитную бурю. Влияние солнечной активности могут почувствовать метеозависимые люди.
На выходных ожидается магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent.
Магнитная буря красного уровня приближается: детали
По состоянию на 2 января фиксируют:
- солнечная вспышка C6;
- K-индекс в 4,5 балла;
- нормальный уровень резонанса Шумана.
Однако уже в субботу, 3 января, K-индекс вырастет до 6 баллов (красный уровень), а в воскресенье он снизится до 3,7 балла. Как говорится на сайте SpaceWeatherLive, K-индекс на уровне 6 баллов из 9 возможных означает умеренный шторм.
Почему происходит магнитная буря
Солнечные вспышки или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, в том числе выбросы солнечной массы и поверхностные вспышки, которые высвобождают энергию во всех направлениях. Они возникают, когда мощные взрывы энергии высвобождают заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны.
Сталкиваясь с атмосферой Земли, частицы создают различные эффекты — от полярного сияния до сбоев в электросетях.
Что делать метеозависимым людям
Как отмечал Фокус, чтобы легче перенести магнитную бурю, советуют:
- следить за режимом сна;
- пить больше воды;
- ограничить стресс, давать себе отдых и не перенапрягаться;
- отказаться от алкоголя и кофеина;
- больше гулять на свежем воздухе.
