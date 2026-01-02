Программа "Скрининг здоровья 40+" стартовала: как украинцы могут получить 2000 грн через "Дію"

В Украине с 1 января 2026 года заработала Национальная программа "Скрининг здоровья 40+", которая предусматривает раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья для граждан в возрасте от 40 лет.

Как говорится на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины, программа предусматривает комплексный подход к оценке состояния здоровья участников.

Приглашение на скрининг будет поступать в приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения для людей от 40 лет. После подтверждения участия на "Дія.Карту" зачисляются 2000 гривен, которые можно использовать исключительно для оплаты обследования. Для тех, кто не пользуется приложением, предусмотрена возможность оформления специальной банковской карты через "ПриватБанк" и подачи заявки в ЦНАП.

Программа включает несколько этапов:

Анкетирование и оценка индивидуальных рисков — определение вероятности сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и оценка психического здоровья.

Физикальное обследование — измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия.

Лабораторные исследования — анализы, отражающие состояние сердца, сосудов и почек.

Индивидуальные рекомендации врача — советы по образу жизни, назначение лекарств или направление на дополнительные обследования или лечение.

Відео дня

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook подчеркнула, что программа позволяет своевременно выявлять риски хронических болезней, а ее стоимость полностью покрывает государство. Обследование доступны в государственных, коммунальных и частных медучреждениях независимо от места регистрации.

"С 1 января в Украине стартует Скрининг здоровья 40+ — национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья. Она позволит украинцам и украинкам от 40 лет и старше пройти обследование и вовремя выявлять риски хронических болезней. Стоимость скрининга покрывает государство", — говорится в сообщении.

Напомним, что с начала 2026 года в приложении "Дія" заработает услуга, которая позволит разводиться в режиме онлайн. Сейчас все юридические моменты правительством уже отработаны.

Также Фокус писал, что с 1 декабря 202 года в Украине начала работу новая государственная программа поддержки для ветеранов со статусом временно перемещенных лиц