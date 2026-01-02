Програма "Скринінг здоров'я 40+" стартувала: як українці можуть отримати 2000 грн через "Дію"

В Україні з 1 січня 2026 року запрацювала Національна програма "Скринінг здоров’я 40+", яка передбачає раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров’я для громадян віком від 40 років.

Як йдеться на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України, програма передбачає комплексний підхід до оцінки стану здоров’я учасників.

Запрошення на скринінг надходитиме у застосунок "Дія" на 30-й день після дня народження для людей від 40 років. Після підтвердження участі на "Дія.Картку" зараховуються 2000 гривень, які можна використати виключно для оплати обстеження. Для тих, хто не користується застосунком, передбачена можливість оформлення спеціальної банківської картки через "ПриватБанк" та подання заявки у ЦНАП.

Програма включає кілька етапів:

Анкетування та оцінка індивідуальних ризиків – визначення ймовірності серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та оцінка психічного здоров’я.

Фізикальне обстеження – вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти і ритму серця, антропометрія.

Лабораторні дослідження – аналізи, що відображають стан серця, судин та нирок.

Індивідуальні рекомендації лікаря – поради щодо способу життя, призначення ліків або направлення на додаткові обстеження чи лікування.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook підкреслила, що програма дозволяє своєчасно виявляти ризики хронічних хвороб, а її вартість повністю покриває держава. Обстеження доступні у державних, комунальних та приватних медзакладах незалежно від місця реєстрації.

"З 1 січня в Україні стартує Скринінг здоров’я 40+ — національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.Вона дозволить українцям та українкам від 40 років і старше пройти обстеження та вчасно виявляти ризики хронічних хвороб. Вартість скринінгу покриває держава", — йдеться в дописі.

