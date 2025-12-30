Розлучення онлайн: у Мінцифри назвали терміни запуску послуги в застосунку "Дія"

У 2026 році розірвати шлюб можна буде онлайн. Очікується, що в застосунку "Дія" послуга запрацює вже в першому кварталі.

Усі юридичні моменти урядом уже відпрацьовано, запевнив перший віцепрем'єр — міністр із цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

"Ми вже ухвалили все, що необхідно нормативно. Закінчуємо процес запуску цієї послуги. Я думаю, у першому кварталі наступного року ми запустимо. Але ми одруження запустили в "Дії" насамперед, звичайно", — сказав він.

У жовтні стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту з проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі — "е-Розлучення". У Міністерстві юстиції детально пояснили, як це працюватиме.

Хто зможе скористатися послугою

пари, які розривають шлюб за взаємної згоди;

не мають неповнолітніх дітей;

які мають громадянство України.

Як і у випадку традиційного розлучення, онлайн-розірвання шлюбу повністю регулюється Сімейним кодексом України (далі — СКУ). Зокрема, нормами ст. 106 СКУ, яка передбачає, що державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться після спливу одного місяця з дня подання відповідної заяви.

За цей час заяву можна відкликати.

Як відбуватиметься процедура розлучення онлайн?

Подружжя, у якого немає неповнолітніх дітей, зможе подати заяву про намір розлучитися в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема за допомогою мобільного застосунку "Дія", без відвідування РАЦСу.

Під час подання заяви система автоматично перевірятиме та підтверджуватиме дані через державні реєстри, зокрема шляхом взаємодії між Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

Згоду на розлучення підтверджуватимуть на порталі "Дія", а її реєстрація відбуватиметься у форматі відеоконференції з працівником відділу РАЦС у режимі реального часу.

Свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатиметься кожному з колишнього подружжя поштовою доставкою за вказаною ними адресою.

Послуга працюватиме цілодобово, 7 днів на тиждень, і буде доступна громадянам України з будь-якої точки світу.

Нагадаємо, 2024 року в Україні кількість розлучень була фактично такою самою, як і кількість укладених шлюбів. У першому півріччі 2025-го зареєстровано 51,4 тис. розлучень і 69 тисяч шлюбів.

Також повідомлялося, як розійтися безболісно, швидко та які застереження варто врахувати жінкам і чоловікам, щоб отримати аліменти та поділити майно без зайвих зусиль.