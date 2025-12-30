Развод онлайн: в Минцифры назвали сроки запуска услуги в приложении "Дія"

В 2026 году расторгнуть брак можно будет онлайн. Ожидается, что в приложении "Дія" услуга заработает уже в первом квартале.

Все юридические моменты правительством уже отработаны, заверил первый вице-премьер — министр по цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона.

"Мы уже приняли все, что необходимо нормативно. Заканчиваем процесс запуска этой услуги. Я думаю, в первом квартале следующего года мы запустим. Но мы женитьбу запустили в "Дія" в первую очередь, конечно", – сказал он.

В октябре стало известно, что Кабинет министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по проведению государственной регистрации расторжения брака в электронной форме – "е-Розлучення". В Министерстве юстиции детально объяснили, как это будет работать.

Відео дня

Кто сможет воспользоваться услугой

пары, которые расторгают брак при взаимном согласии;

не имеют несовершеннолетних детей;

имеющие гражданство Украины.

Как и в случае традиционного развода, онлайн-расторжение брака полностью регулируется Семейным кодексом Украины (далее – СКУ). В частности, нормами ст. 106 СКУ, которая предусматривает, что государственная регистрация расторжения брака производится после истечения одного месяца со дня подачи соответствующего заявления.

За это время заявление можно отозвать.

Как будет проходить процедура развода онлайн?

Супруги, у которых нет несовершеннолетних детей, смогут подать заявление о намерении развестись в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в том числе с помощью мобильного приложения "Дія", без посещения ЗАГСа.

При подаче заявления система будет автоматически проверять и подтверждать данные через государственные реестры, в частности путем взаимодействия между Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков и Государственным реестром актов гражданского состояния граждан.

Согласие на развод будет подтверждаться на портале "Дія", а его регистрация будет проходить в формате видеоконференции с работником отдела ЗАГС в режиме реального времени.

Свидетельство о расторжении брака будет направляться каждому из бывших супругов почтовой доставкой по указанному ими адресу.

Услуга будет работать круглосуточно, 7 дней в неделю, и будет доступна гражданам Украины с любой точки мира.

Напомним, в 2024 году в Украине количество разводов было фактически таким же, как и количество заключенных браков. В первом полугодии 2025-го зарегистрировано 51,4 тыс. разводов и 69 тысяч браков.

Также сообщалось, как разойтись безболезненно, быстро и какие предосторожности стоит учесть женщинам и мужчинам, чтобы получить алименты и поделить имущество без лишних усилий.