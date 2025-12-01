2 млн на житло: як ветеранам зі статусом ВПО отримати гроші за держпрограмою

Нова державна програма підтримки для ветеранів зі статусом тимчасово переміщених осіб почала працювати в "Дії" з 1 грудня, і вже розпочалося приймання заяв.

Вона дає змогу оформити сертифікат на суму в два мільйони гривень для купівлі житла, розповів перший віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

Для чого можна використовувати ваучер:

купівля готового житла;

інвестиція в новобудову;

оформлення іпотеки.

Хто може претендувати на сертифікат для купівлі житла:

має статус ВПО;

має статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) — як під час АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;

має місце проживання на тимчасово окупованій території (ТОТ);

не користується державним житлом;

проживає і не має житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);

не отримував компенсацій у "єВідновлення" за знищене житло та не подавав заяв на інші житлові програми.

Умови не мати житла і не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину або чоловіка та дітей.

Федоров підкреслює, що ваучер не замінює компенсацію за зруйноване житло.

Подати заяву можна без наявності майна або скасування права власності на ТОТ.

Як оформити заяву:

зайти в додаток "Дія";

обрати розділ "Сервіси";

перейти в "Послуги для ВПО";

обрати "Заява про житловий ваучер".

Кошти надходитимуть безготівково одразу продавцю або банку, що гарантує прозорість і цільове використання коштів. Ваучери можна об'єднати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО.

Коли стартують виплати, у Мінцифри пообіцяли повідомити додатково.

