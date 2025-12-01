Поддержите нас UA
2 млн на жилье: как ветеранам со статусом ВПЛ получить деньги по госспрограмме

В Украине запустили программу жилищных ваучеров
Сотни тысяч украинцев потеряли жилье в результате российской агрессии | Фото: ГСЧС

Новая государственная программа поддержки для ветеранов со статусом временно перемещенных лиц начала работать в "Дія" с 1 декабря, и уже начался прием заявлений.

Она позволяет оформить сертификат на сумму в два миллиона гривен для покупки жилья, рассказал первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Для чего можно использовать ваучер:

  • покупка готового жилья;
  • инвестиция в новостройку;
  • оформление ипотеки.

Кто может претендовать на сертификат для покупки жилья:

  • имеет статус ВПЛ;
  • имеет статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) – как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;
  • имеет место жительства на временно оккупированной территории (ВОТ);
  • не пользуется государственным жильем;
  • проживает и не имеет жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);
  • не получал компенсаций в "єВідновлення" за уничтоженное жилье и не подавал заявлений на другие жилищные программы.
Условия не иметь жилья и не получать помощи от государства распространяются на жену или мужа и детей.

Федоров подчеркивает, что ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье.

Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ.

Как оформить заявление:

  • зайти в приложение "Дія";
  • выбрать раздел "Сервисы";
  • перейти в "Услуги для ВПЛ";
  • выбрать "Заявление о жилищном ваучере".

Средства будут поступать безналично сразу продавцу или банку, что гарантирует прозрачность и целевое использование средств. Ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ.

Когда стартуют выплаты, в Минцифры пообещали сообщить дополнительно.

