2 млн на жилье: как ветеранам со статусом ВПЛ получить деньги по госспрограмме
Новая государственная программа поддержки для ветеранов со статусом временно перемещенных лиц начала работать в "Дія" с 1 декабря, и уже начался прием заявлений.
Она позволяет оформить сертификат на сумму в два миллиона гривен для покупки жилья, рассказал первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
Для чего можно использовать ваучер:
- покупка готового жилья;
- инвестиция в новостройку;
- оформление ипотеки.
Кто может претендовать на сертификат для покупки жилья:
- имеет статус ВПЛ;
- имеет статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) – как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;
- имеет место жительства на временно оккупированной территории (ВОТ);
- не пользуется государственным жильем;
- проживает и не имеет жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);
- не получал компенсаций в "єВідновлення" за уничтоженное жилье и не подавал заявлений на другие жилищные программы.
Условия не иметь жилья и не получать помощи от государства распространяются на жену или мужа и детей.
Федоров подчеркивает, что ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье.
Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ.
Как оформить заявление:
- зайти в приложение "Дія";
- выбрать раздел "Сервисы";
- перейти в "Услуги для ВПЛ";
- выбрать "Заявление о жилищном ваучере".
Средства будут поступать безналично сразу продавцу или банку, что гарантирует прозрачность и целевое использование средств. Ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ.
Когда стартуют выплаты, в Минцифры пообещали сообщить дополнительно.
