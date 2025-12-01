2 млн на жилье: как ветеранам со статусом ВПЛ получить деньги по госспрограмме

Новая государственная программа поддержки для ветеранов со статусом временно перемещенных лиц начала работать в "Дія" с 1 декабря, и уже начался прием заявлений.

Она позволяет оформить сертификат на сумму в два миллиона гривен для покупки жилья, рассказал первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Для чего можно использовать ваучер:

покупка готового жилья;

инвестиция в новостройку;

оформление ипотеки.

Кто может претендовать на сертификат для покупки жилья:

имеет статус ВПЛ;

имеет статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) – как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;

имеет место жительства на временно оккупированной территории (ВОТ);

не пользуется государственным жильем;

проживает и не имеет жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);

не получал компенсаций в "єВідновлення" за уничтоженное жилье и не подавал заявлений на другие жилищные программы.

Відео дня

Условия не иметь жилья и не получать помощи от государства распространяются на жену или мужа и детей.

Федоров подчеркивает, что ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье.

Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ.

Как оформить заявление:

зайти в приложение "Дія";

выбрать раздел "Сервисы";

перейти в "Услуги для ВПЛ";

выбрать "Заявление о жилищном ваучере".

Средства будут поступать безналично сразу продавцу или банку, что гарантирует прозрачность и целевое использование средств. Ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ.

Когда стартуют выплаты, в Минцифры пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, при каком условии украинцам могут отказать в компенсации за разрушенное жилье.

Также сообщалось, как совладельцы могут использовать сертификаты на жилье.