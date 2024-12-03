Украинцам могут отказать в компенсации за разрушительное жилье: что важно знать

Компенсация назначается только владельцу, числившемуся в реестре на момент разрушения, или его наследникам.

В Украине владельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию по программе "єВідновлення", если их право собственности было зарегистрировано в реестре недвижимости на момент разрушения. Обязательным условием является предоставление достоверной информации. Об этом сообщила адвокат Татьяна Даниленко в комментарии изданию "РБК-Украина".

В результате вооруженной агрессии России в Украине повреждено или разрушено более 250 тысяч жилых домов. Подать заявку на компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество могут граждане Украины, которые:

являются владельцами поврежденных частных, усадебных, дачных или садовых домов, квартир или других жилых помещений;

получили повреждение жилья с 24 февраля 2022 года в результате военных действий;

имеют подтвержденное право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Кроме того, обязательным условием является достижение совершеннолетия. Государство предоставляет цифровые инструменты, упрощающие процесс для граждан. Заявку можно подать через приложение "Дія", следуя следующему алгоритму:

обновите приложение до последней версии;

выделите раздел "Услуги" и выберите "Сообщения о поврежденном имуществе";

заполните информацию о поврежденном объекте: полное имя владельца, идентификационный номер, контактные данные и детали объекта;

зарегистрируйте сообщения и ждите инструкций по следующим шагам, которые правительство планирует обнародовать в ближайшее время.

Размер компенсации в 2024 году варьируется от 200 до 500 тысяч гривен в зависимости от степени повреждений, однако эти суммы могут корректироваться на основании новых правительственных решений. В то же время на онлайн-платформах стали появляться объявления о продаже поврежденных домов под компенсацию. Адвокат Татьяна Даниленко отмечает, что такие сделки вызывают разные мотивации у покупателей:

инвестиции для последующей перепродажи после восстановления;

покупка земли и документов на строительство новых объектов;

ожидание компенсации, что часто становится главным двигателем подобных сделок.

Однако важно понимать, что компенсация назначается только владельцу, числившемуся в реестре на момент разрушения, или его наследникам. Новые покупатели поврежденного жилья права на возмещение не имеют.

Механизм отказов в компенсации подробно прописан в нормативных документах, таких как постановления Кабмина №381 и №600. Основные основания для отказа включают в себя:

недостоверность данных в заявлении;

повторная подача заявления по одному и тому же объекту;

регистрация права собственности после разрушения объекта;

проведение ремонтных работ, полностью устранивших повреждения до момента подачи заявления;

расположение объекта в зоне активных боевых действий или временно оккупированных территориях, если не определена дата завершения боевых действий;

несоответствие объекта условиям компенсации — например, если повреждения произошли до начала военного положения 24 февраля 2022, или же не были следствием военных действий;

отсутствие объекта в реестре недвижимого имущества.

Обращение за компенсацией требует внимательности к деталям. Представление некорректных или неполных документов может привести к отказу. Также гражданам важно быть осмотрительными по поводу приобретения разрушенного жилья "под компенсацию", ведь законодательство четко регламентирует, кто имеет право на выплаты.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что переселенцы могут получить денежную помощь в "Дії". Для граждан Украины, имеющих статус ВПЛ, предусмотрена поддержка в размере от 2 000 до 3 000 грн.

Ранее также сообщалось, что переселенцы могут получить бесплатное жилье в Киевской области сроком на 5 лет. Оно предоставляется внутренне перемещенным лицам при условии, что они будут оплачивать коммунальные услуги.