Українцям можуть відмовити в компенсації за зруйноване житло: що важливо знати

Компенсацію призначають тільки власнику, який значився в реєстрі на момент руйнування, або його спадкоємцям.

В Україні власники зруйнованого житла можуть отримати компенсацію за програмою "єВідновлення", якщо їхнє право власності було зареєстровано в реєстрі нерухомості на момент руйнування. Обов'язковою умовою є надання достовірної інформації. Про це повідомила адвокат Тетяна Даниленко в коментарі виданню "РБК-Україна".

Унаслідок збройної агресії Росії в Україні пошкоджено або зруйновано понад 250 тисяч житлових будинків. Подати заявку на компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно можуть громадяни України, які:

є власниками пошкоджених приватних, садибних, дачних або садових будинків, квартир чи інших житлових приміщень;

отримали пошкодження житла до 24 лютого 2022 року внаслідок воєнних дій;

мають підтверджене право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крім того, обов'язковою умовою є досягнення повноліття. Держава надає цифрові інструменти, що спрощують процес для громадян. Заявку можна подати через застосунок "Дія", дотримуючись такого алгоритму:

оновіть застосунок до останньої версії;

виділіть розділ "Послуги" та оберіть "Повідомлення про пошкоджене майно";

заповніть інформацію про пошкоджений об'єкт: повне ім'я власника, ідентифікаційний номер, контактні дані та деталі об'єкта;

зареєструйте повідомлення та чекайте інструкцій щодо наступних кроків, які уряд планує оприлюднити найближчим часом.

Розмір компенсації у 2024 році варіюється від 200 до 500 тисяч гривень залежно від ступеня пошкоджень, однак ці суми можуть коригуватися на підставі нових урядових рішень. Водночас на онлайн-платформах почали з'являтися оголошення про продаж пошкоджених будинків під компенсацію. Адвокатка Тетяна Даниленко зазначає, що такі угоди викликають різні мотивації у покупців:

інвестиції для подальшого перепродажу після відновлення;

купівля землі та документів на будівництво нових об'єктів;

очікування компенсації, що часто стає головним двигуном подібних угод.

Однак важливо розуміти, що компенсація призначається тільки власнику, який значився в реєстрі на момент руйнування, або його спадкоємцям. Нові покупці пошкодженого житла права на відшкодування не мають.

Механізм відмов у компенсації детально прописаний у нормативних документах, таких як постанови Кабміну №381 і №600. Основні підстави для відмови передбачають:

недостовірність даних у заяві;

повторне подання заяви щодо одного й того самого об'єкта;

реєстрація права власності після руйнування об'єкта;

проведення ремонтних робіт, які повністю усунули пошкодження до моменту подання заяви;

розташування об'єкта в зоні активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, якщо не визначено дату завершення бойових дій;

невідповідність об'єкта умовам компенсації — наприклад, якщо пошкодження сталися до початку воєнного стану 24 лютого 2022 року або ж не були наслідком воєнних дій;

відсутність об'єкта в реєстрі нерухомого майна.

Звернення за компенсацією вимагає уважності до деталей. Подання некоректних або неповних документів може призвести до відмови. Також громадянам важливо бути обачними щодо придбання зруйнованого житла "під компенсацію", адже законодавство чітко регламентує, хто має право на виплати.

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