Компенсация за разрушенное жилье: как совладельцы могут использовать сертификаты

Владельцы разрушенного жилья, находящегося в совместной собственности, все чаще интересуются правилами использования сертификатов на компенсацию.

Related video

Каждый совладелец после назначения компенсации получает индивидуальный сертификат. Он закреплен за конкретным человеком и может быть использован как самостоятельно, так и в объединении с другими владельцами. Об этом сообщают специалисты портала "Юридический советчик для ВПЛ".

Если совладельцы решают объединить средства для покупки нового жилья, обращаться к нотариусу должны все держатели сертификатов. При этом объединение возможно не только между совладельцами одного разрушенного объекта, но и между владельцами разных домов. Важный момент — для процедуры не требуется выписка с места жительства.

Однако на практике возникают сложности. Среди них — проблема одновременного бронирования средств. Сертификат можно зарезервировать только на 30 дней, и бывает, что один из владельцев успевает это сделать, а другой нет. Кроме того, льготные категории граждан могут получить доступ к средствам быстрее, чем другие совладельцы, что сдвигает сроки оформления документов.

Еще одна трудность связана с прекращением права собственности на разрушенное жилье. Для того чтобы использовать сертификат на покупку нового, необходимо юридически отказаться от права собственности на старый объект. Это требует подачи общего заявления либо одновременных заявлений от всех совладельцев. Если кто-то из них не готов сделать этот шаг, процесс компенсации для остальных может затянуться.

Ранее Фокус писал, что с 1 июля 2025 года внутренне перемещенные лица в Украине проходят дополнительные проверки для получения государственных выплат. Основным условием является проживание в Украине, а статус ВПЛ могут получить жители 13 областей, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской.

Также Фокус писал, что Украина вместе со Всемирным банком готовит программу для переселенцев, которая позволит приобрести жилье взамен утраченного. Помощь будут предоставлять поэтапно: сначала участникам боевых действий и семьям погибших, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, а затем другим категориям ВПЛ.