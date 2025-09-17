Компенсація за зруйноване житло: як співвласники можуть використати сертифікати

Власники зруйнованого житла, що перебуває у спільній власності, дедалі частіше цікавляться правилами використання сертифікатів на компенсацію.

Related video

Кожен співвласник після призначення компенсації отримує індивідуальний сертифікат. Він закріплений за конкретною людиною і може бути використаний як самостійно, так і в об'єднанні з іншими власниками. Про це повідомляють фахівці порталу "Юридичний порадник для ВПО".

Якщо співвласники вирішують об'єднати кошти для купівлі нового житла, звертатися до нотаріуса повинні всі власники сертифікатів. При цьому об'єднання можливе не тільки між співвласниками одного зруйнованого об'єкта, а й між власниками різних будинків. Важливий момент — для процедури не потрібна виписка з місця проживання.

Однак на практиці виникають складнощі. Серед них — проблема одночасного бронювання коштів. Сертифікат можна зарезервувати лише на 30 днів, і буває, що один із власників встигає це зробити, а інший ні. Крім того, пільгові категорії громадян можуть отримати доступ до коштів швидше, ніж інші співвласники, що зсуває терміни оформлення документів.

Ще одна складність пов'язана з припиненням права власності на зруйноване житло. Для того щоб використати сертифікат на купівлю нового, необхідно юридично відмовитися від права власності на старий об'єкт. Це вимагає подання спільної заяви або одночасних заяв від усіх співвласників. Якщо хтось із них не готовий зробити цей крок, процес компенсації для інших може затягнутися.

Раніше Фокус писав, що з 1 липня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні проходять додаткові перевірки для отримання державних виплат. Основною умовою є проживання в Україні, а статус ВПО можуть отримати жителі 13 областей, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської.

Також Фокус писав, що Україна разом зі Світовим банком готує програму для переселенців, яка дасть змогу придбати житло замість втраченого. Допомогу надаватимуть поетапно: спочатку учасникам бойових дій і сім'ям загиблих, далі людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям і дітям-сиротам, а потім іншим категоріям ВПО.