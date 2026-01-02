На вихідних Землю накриє магнітна буря: як уникнути поганого самопочуття (інфографіка)

Вже у суботу K-індекс зросте до 6 балів, а це означає помірну магнітну бурю. Вплив сонячної активності можуть відчути метеозалежні люди.

На вихідних очікується магнітна буря. Про це свідчать дані порталу Meteoagent.

Магнітна буря червоного рівня наближається: деталі

Станом на 2 січня фіксують:

сонячний спалах C6;

K-індекс у 4,5 бала;

нормальний рівень резонансу Шумана.

Однак вже у суботу, 3 січня, K-індекс зросте до 6 балів (червоний рівень), а у неділю він знизиться до 3,7 бала. Як йдеться на сайті SpaceWeatherLive, K-індекс на рівні 6 балів з 9 можливих означає помірний шторм.

Прогноз сонячної активності на найближчі дні Фото: Meteoagent

Чому стається магнітна буря

Сонячні спалахи або геомагнітні бурі — це внутрішні реакції Сонця, в тому числі викиди сонячної маси та поверхневі спалахи, які вивільняють енергію в усіх напрямках. Вони виникають, коли потужні вибухи енергії вивільняють заряджені частинки — переважно протони та електрони.

Відео дня

Стикаючись з атмосферою Землі, частинки створюють різні ефекти — від полярного сяйва до збоїв в електромережах.

Що робити метеозалежним людям

Як зазначав Фокус, щоб легше перенести магнітну бурю, радять:

стежити за режимом сну;

пити більше води;

обмежити стрес, давати собі відпочинок і не перенапружуватись;

відмовитися від алкоголю і кофеїну;

більше гуляти на свіжому повітрі.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запустили програму "Скринінг здоров’я 40+". Громадяни від 40 років можуть отримати 2000 гривень на медичні обстеження.

Медикиня Марія Озірковська розповіла, чим може загрожувати здоров’ю вчорашній "Олів’є". Українці нерідко доїдають новорічні салати ще впродовж кількох днів, але така звичка може бути небезпечною.