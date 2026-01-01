Чим небезпечна вчорашня миска "Олів'є": відповідь експертки

Після святкування Нового року в холодильнику залишається чимало страв, які потім доїдаються впродовж ще кількох днів. Однак це може бути небезпечно для здоров'я.

Якщо не дотримуватися правил зберігання готових страв та їхньої термічної обробки, це загрожує гострою кишковою інфекцією. Особливу небезпеку становлять страви з майонезом, розповіла в коментарі "Новини.LIVE" заступниця гендиректора Львівського обласного центру з епіднагляду за інфекційними хворобами Марія Озірковська.

Вона не радить тримати готові страви на столах понад дві години і не рекомендує готувати дуже багато. Також варто уважно дотримуватися термінів придатності до вживання.

"Миска олів'є, залишена з вечора, становить ризик захворювання на гостру кишкову інфекцію", — попередила Озірковська.

Якщо людина все ж відчула перші симптоми гострої кишкової інфекції, а це лихоманка, нудота, блювота або різкий біль у животі, необхідно негайно звернутися до лікаря:

"Самолікування в таких випадках може виявитися небезпечним і призвести до ускладнень".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.