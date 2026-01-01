Чем опасна вчерашняя миска "Оливье": ответ эксперта
После празднования Нового года в холодильнике остается немало блюд, которые потом доедаются на протяжении еще нескольких дней. Однако это может быть опасно для здоровья.
Если не придерживаться правил хранения готовых блюд и их термической обработки, это чревато острой кишечной инфекцией. Особую опасность представляют блюда с майонезом, рассказала в комментарии "Новини.LIVE" заместитель гендиректора Львовского областного центра по эпиднадзору за инфекционными болезнями Мария Озирковская.
Она не советует держать готовые блюда на столах более двух часов и не рекомендует готовить очень много. Также стоит внимательно придерживаться сроков годности к употреблению.
"Миска оливье, оставленная с вечера, представляет риск заболевания острой кишечной инфекцией", – предупредила Озирковская.
Если человек все же почувствовал первые симптомы острой кишечной инфекции, а это лихорадка, тошнота, рвота или резкая боль в животе, необходимо немедленно обратиться к врачу:
"Самолечение в таких случаях может оказаться опасным и привести к осложнениям".
Напомним, в январе прошлого года российский "эксперт" Роман Насонов заявлял, что в Ивано-Франковске языковой патруль якобы задерживал граждан за "Оливье" и селедку под шубой в новогоднюю ночь. По его словам, во время обхода случайно выбранных 89 квартир перечисленные блюда обнаруживали в двух из трех помещений, и 67 человек были за это привлечены к ответственности.
