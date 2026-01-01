Чем опасна вчерашняя миска "Оливье": ответ эксперта

После празднования Нового года в холодильнике остается немало блюд, которые потом доедаются на протяжении еще нескольких дней. Однако это может быть опасно для здоровья.

Если не придерживаться правил хранения готовых блюд и их термической обработки, это чревато острой кишечной инфекцией. Особую опасность представляют блюда с майонезом, рассказала в комментарии "Новини.LIVE" заместитель гендиректора Львовского областного центра по эпиднадзору за инфекционными болезнями Мария Озирковская.

Она не советует держать готовые блюда на столах более двух часов и не рекомендует готовить очень много. Также стоит внимательно придерживаться сроков годности к употреблению.

"Миска оливье, оставленная с вечера, представляет риск заболевания острой кишечной инфекцией", – предупредила Озирковская.

Если человек все же почувствовал первые симптомы острой кишечной инфекции, а это лихорадка, тошнота, рвота или резкая боль в животе, необходимо немедленно обратиться к врачу:

"Самолечение в таких случаях может оказаться опасным и привести к осложнениям".

