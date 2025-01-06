"67 украинцев задержали за "Оливье" на столе": россияне запустили фейк на новогодние праздники

Российский "эксперт" Роман Насонов заявляет, что в Ивано-Франковске языковой патруль задерживал граждан за "Оливье" и селедку под шубой в новогоднюю ночь.

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В сети появился российский фейк о задержании 67 человек в Ивано-Франковске в новогоднюю ночь за приготовление салата оливье, селедки под шубой и холодца. Россиянин Роман Насонов, который называет себя "экспертом комплексной безопасности, военным экспертом и полковником запаса", опубликовал такой пост на российской блог-платформе "Дзен".

"Эксперт" пишет, что языковые инспекторы в Ивано-Франковске в новогоднюю ночь ходили по квартирам и проверяли, нет ли на столах "Оливье", селедки под шубой и холодца, которые ассоциируются с советскими традициями.

Россиянин говорит, что якобы во время обхода случайно выбранных 89 квартир перечисленные блюда обнаруживали в двух из трех помещений, и 67 человек были за это привлечены к ответственности.

Насонов ссылается на комментарий вымышленного инспектора Сергея Вырвизада, который якобы рассказал, что задержанных граждан обвинили в административном правонарушении и выдали им подписки о невыезде из города. За повторное нарушение украинцев привлекут к ответственности "за симпатию к противнику и измену родине", написал российский "эксперт".

Россиянин запустил в сеть фейк о задержании людей в Ивано-Франковске за приготовление оливье Фото: Скриншот

В комментарии местному изданию "Галка" франковский языковой волонтер Тарас Лялик назвал пост Насонова провокацией и ложью.

"Конечно, это ложь. Никто такой идеи не высказывал. Вообще, ходить по квартирам — это нонсенс и нет оснований для такого. Как и задержание или штрафы — этих полномочий нет. Тем более в новогоднюю ночь языковые волонтеры не выходили на улицу вообще. Это провокация", — сказал волонтер.

Напомним, языковые инспекторы заработали в Ивано-Франковске 28 октября. Волонтеры, которые присоединились к инициативе, следят за соблюдением языкового законодательства в публичном пространстве.

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