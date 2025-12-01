Календар магнітних бур на грудень 2025: найнебезпечніші дати
Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в грудні 2025 року метеозалежним людям — розповідаємо далі.
За даними метеорологів, у грудні відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця.
Коли магнітні бурі очікувати в грудні 2025?
- Сильні магнітні бурі: 14 грудня.
- Магнітна буря середньої інтенсивності: 3-4, 22 грудня.
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.
Як мінімізувати вплив магнітних бур?
Щоб легше перенести дні підвищеної геомагнітної активності, рекомендується:
- стежити за режимом сну — повноцінний відпочинок допоможе організму впоратися з навантаженнями;
- пити більше води — це сприяє нормалізації обміну речовин;
- обмежити стрес — уникайте перенапруження і виділяйте час на відпочинок;
- відмовитися від алкоголю і кофеїну — вони можуть посилити головний біль і стрибки тиску;
- більше гуляти на свіжому повітрі — помірна фізична активність допомагає стабілізувати стан.
