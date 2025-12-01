Поддержите нас UA
Календарь магнитных бурь на декабрь 2025: самые опасные даты

Фото: Getty

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в декабре 2025 года метеозависимым людям — рассказываем дальше.

По данным метеорологов, в декабре произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.

Когда магнитные бури ожидать в декабре 2025?

  • Сильные магнитные бури: 14 декабря.
  • Магнитная буря средней интенсивности: 3-4, 22 декабря.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Как минимизировать влияние магнитных бурь?

Чтобы легче перенести дни повышенной геомагнитной активности, рекомендуется:

  • следить за режимом сна — полноценный отдых поможет организму справиться с нагрузками;
  • пить больше воды — это способствует нормализации обмена веществ;
  • ограничить стресс — избегайте перенапряжения и выделяйте время на отдых;
  • отказаться от алкоголя и кофеина — они могут усилить головные боли и скачки давления;
  • больше гулять на свежем воздухе — умеренная физическая активность помогает стабилизировать состояние.

