Мокрий сніг, дощ і різке похолодання: якою буде погода в Україні на вихідних, — Діденко

Початок січня принесе українцям мінливу погоду з різкими температурними коливаннями, опадами та сильними поривами вітру. На вихідних країну накриють мокрий сніг і дощі, а вже в неділю відчутно посилиться холод.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у суботу в Україні утримається відносно м’яка для зими погода. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від -3 до +3 градусів, тоді як у південних та східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +2…+6 градусів. Мокрий сніг прогнозують переважно на Лівобережжі та в Карпатах, а на решті території істотних опадів не очікується.

Водночас погіршення погодних умов може спричинити сильний вітер. За словами синоптикині, пориви залишатимуться відчутними по всій країні, а в районах Приазов’я та Криму швидкість вітру місцями сягатиме 15–22 метрів за секунду.

У неділю, 4 січня, в Україну зайде холодніше повітря, зокрема вночі температура знизиться до -2…-8 градусів, а вдень у більшості областей коливатиметься в межах від -3 до +3. Окрім цього, південні регіони залишаться у теплішому секторі — там очікується +2…+8 градусів. Опади охоплять значну частину країни: в центральних, північних та східних областях прогнозують мокрий сніг і сніг, на півдні — дощ, тоді як на заході істотних опадів не передбачається.

Якою буде погода у Києві

Окремо Наталка Діденко розповіла про погодну ситуацію в Києві. Так, у столиці 3 та 4 січня домінуватиме хмарна погода без значних опадів, лише ввечері в неділю можливий слабкий сніг.

У суботу температура повітря в місті становитиме близько 0…-2 градусів, а в ніч на неділю похолодає до -6…-8. У денні години 4 січня в Києві збережеться мороз — близько 0…-2 градусів.

Крім того, синоптикиня звернула увагу на підвищену геомагнітну активність: у найближчий час, зокрема в суботу, очікуються магнітні бурі, які можуть позначитися на самопочутті людей, чутливих до змін погоди.

Нагадаємо, наприкінці грудня західні області України накрили рясні снігопади. Зокрема, в Івано-Франківській області водії, які прямували до гірськолижного курорту Буковель, масово потрапляли в затори через засніжені та важкопрохідні дороги.

Також Фокус писав, що цієї суботи, 3 січня, Землю накриє магнітна буря червоного рівня, однак у неділю K-індекс знизиться до 3,7 бала.