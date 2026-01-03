Морозы до -20 и гололедица: какой будет погода в Украине в январе (карта)

В Украину идут сильные морозы. Во второй половине января ждем -20 в западных регионах страны, а на дорогах будет гололедица.

Об изменении температуры в начале года рассказала начальница отдела взаимодействия с медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине в январе 2026 года

"У нас год начался с такого зимнего характера погоды. И в дальнейшем, по крайней мере в первой декаде января, он будет удерживать такой характер погоды", — говорит Птуха.

Что касается осадков, то 3 января они были в большинстве областей, 4 — только по юго-востоку и югу. Могут быть осадки преимущественно в виде небольшого мокрого снега, снега по юго-востоку. Кое-где осадки могут переходить в смешанную фазу, жидкую, потому что там выше температурный фон.

По словам Птухи, последние ночи были самые прохладные. В дальнейшем отмечается определенное повышение температурных показателей. Украина попадает в теплый сектор циклона, который расположен над Балтикой. Именно его атмосферные фронты перемещаются над Украиной. Поэтому у нас время от времени могут быть осадки и колебания температур.

3-4 января определенное повышение температуры. А 5-6 сохраняется достаточно динамичный характер погоды, будет снижение температурных показателей как днем, так и ночью.

На дороге будет гололедица, поэтому стоит быть осторожными водителям и пешеходам.

Сильные морозы в Украине

А уже 16-17 января в западных регионах Украины ожидаем до -20, говорится в данных центра Ventusky.

В Киеве будет до -14, а на востоке страны — плюс. На юге — от -11 до +2.

Сильные морозы будут 16-17 января Фото: ventusky.com

Почему зимы стали теплыми

"Если говорить в разрезе таких глобальных изменений климата, то, конечно, последние десятилетия у нас все больше была температура преимущественно с более высокими значениями температуры как для зимнего периода, высшей климатической нормы, это способствовало тому, что у нас не задерживался долго снежный покров", — рассказывает Наталья Птуха.

По ее словам, Украина расположена так, что определенные синоптические процессы в течение зимнего периода могут нести зимний характер и к ним всегда надо быть готовыми.

