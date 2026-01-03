Морози до -20 та ожеледиця: якою буде погода в Україні в січні (карта)

В Україну йдуть сильні морози. У другій половині січня чекаємо на -20 в західних регіонах країни, а на дорогах буде ожеледиця.

Про зміну температури на початку року розповіла начальниця відділу взаємодії з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погода в Україні в січні 2026

"В нас рік розпочався з такого зимового характеру погоди. І надалі, принаймні у першій декаді січня, він буде утримувати такий характер погоди", — каже Птуха.

Щодо опадів, то 3 січня вони були в більшості областей, 4 — лише по південному сходу та півдню. Можуть бути опади переважно у вигляді невеликого мокрого снігу, снігу по південному сходу. Подекуди опади можуть переходити у змішану фазу, рідку, бо там вищий температурний фон.

За словами Птухи, останні ночі були найпрохолодніші. Надалі відмічається певне підвищення температурних показників. Україна потрапляє в теплий сектор циклону, який розташований над Балтикою. Саме його атмосферні фронти переміщуються над Україною. Тому в нас час від часу можуть бути опади та коливання температур.

3-4 січня певне підвищення температури. А 5-6 зберігається досить динамічний характер погоди, буде зниження температурних показників як вдень, так і вночі.

На дорозі буде ожеледиця, тому варто бути обережними водіям та пішоходам.

Сильні морози в Україні

А вже 16-17 січня в західних регіонах України очікуємо до -20, йдеться в даних центру Ventusky.

У Києві буде до -14, а на сході країни — плюс. На півдні — від -11 до +2.

Сильні морози будуть 16-17 січня Фото: ventusky.com

Сильні морози в Україні будуть 16-17 січня Фото: ventusky.com

Чому зими стали теплими

"Якщо говорити в розрізі таких глобальних змін клімату, то, звичайно, останні десятиріччя в нас дедалі більша була температура переважно з вищими значеннями температури як для зимового періоду, вищої кліматичної норми, це сприяло тому, що в нас не затримувався довго сніговий покрив", — розповідає Наталія Птуха.

За її словами, Україна розташована так, що певні синоптичні процеси впродовж зимового періоду можуть нести зимовий характер і до них завжди треба бути готовими.

