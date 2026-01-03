Підтримайте нас RU
Україна Різдво 2025

"У вас є мізки?": у мережі розгорівся скандал через колядників у лікарні (відео)

скандал з колядниками в лікарні
На Дніпропетровщині розгорівся скандал з колядниками в лікарні | Фото: колаж Фокус

У мережі розгорівся скандал навколо колядників, які прийшли вітати зі святами прямо до лікарні на Дніпропетровщині. Лікар не пустив колядників до медичного закладу, а ті сильно обурилися.

Одна з жінок запостила відео інциденту у Threads. Втім, замість підтримки отримала купу хейту від українців, які не розуміють, навіщо колядувати там, де перебувають хворі люди, які зазвичай хочуть відпочивати в тиші. Станом на 3 січня жінка вже видалила свій скандальний допис, але видання Telegraf зберегло скріни та сам ролик.

Скандал з колядниками в лікарні

Скандал з колядниками в лікарні: що відомо

У пості авторка відео обурюється, що лікар не пустив їх до лікарні. На відео видно, що лікар спокійно пояснює, чому колядникам не можна у медзаклад, а ті погрожують "ославити" його на весь інтернет.

Також видно, що жінки з групи починають голосно кричати та не реагують на прохання медперсоналу поводитися тихо. Цікаво, що колядники не мали спеціального одягу: халатів чи бахіл.

скандал з колядниками
Жінка обурилася через заборону лікаря колядувати в медичному закладі
Фото: Телеграф

Зокрема, відео знято ввечері, тому, ймовірно, колядники прийшли не до поліклініки, а в стаціонар, де перебувають хворі пацієнти.

Реакція людей

У коментарях українці були обурені такою поведінкою колядників:

  • "Де ваша повага? На відміну від лікаря орете як скажені. Включайте трохи критичне мислення, ви впевнені, що у лікарні людям до ваших колядок? Я, коли лежала в лікарні — це останнє чого мені хотілося б, але ви не спитавши вломились, підняли галас".
  • "Рада, що в коментарях адекватні люди. Традиції — це прекрасно, але лікарня — це перш за все медичний заклад з санітарно-гігієнічними нормами безпеки. Єдине хамло в даній ситуації — саме ви. Дуже сподіваюсь, що лікар подасть на вас до суду за не лише зйомку, а й за заподіяння моральної шкоди, бо від вашого вереску голова навіть через екран починає боліти".
  • "Це лікувальний заклад. Де люди страждають, лікуються, сплять, від виснажливої хвороби. Вони точно не хочуть, щоб їх турбували. Лікар дуже правий. Це пацієнти. Лежать в лікарні, а не в гуртожитку".
  • "Ви намагалися дискредитувати не тільки народні традиції, а й лікарню. Слава Богу, лікар не дозволив вам це зробити. Ви приперлися в приймальне відділення, у вас є мізки? Весело вам? Там людей на швидкій привозять, лікарі чергують ночами, люди з болями, родичі на нервах, а вам козу водити. Всьому є всій час і своє місце".

Реакція авторки відео

Сама ж авторка ролика після скандалу та видалення свого допису вийшла на звʼязок в Instagram. Вона розповіла, що начиталася купу хейту у свій бік.

"Я відео з тим лікарем закинула в архів всюди. За ранок начиталася купу гидоти в наш бік. Починаючи "зайшли б ще в морг" до "сподіваюсь, цей лікар, котрий правий, подасть на мене заяву в суд". Припускаю, що може ми не праві, але скільки читати про те, які ми й**нуті, пʼяні, грубі, не хочу", — зазначила жінка.

Вона порадила людям святкувати так, як вони хочуть самі.

скандал з колядниками
Реакція авторки відео
Фото: Instagram

