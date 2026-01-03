"У вас є мізки?": у мережі розгорівся скандал через колядників у лікарні (відео)

У мережі розгорівся скандал навколо колядників, які прийшли вітати зі святами прямо до лікарні на Дніпропетровщині. Лікар не пустив колядників до медичного закладу, а ті сильно обурилися.

Одна з жінок запостила відео інциденту у Threads. Втім, замість підтримки отримала купу хейту від українців, які не розуміють, навіщо колядувати там, де перебувають хворі люди, які зазвичай хочуть відпочивати в тиші. Станом на 3 січня жінка вже видалила свій скандальний допис, але видання Telegraf зберегло скріни та сам ролик.

Скандал з колядниками в лікарні

Скандал з колядниками в лікарні: що відомо

У пості авторка відео обурюється, що лікар не пустив їх до лікарні. На відео видно, що лікар спокійно пояснює, чому колядникам не можна у медзаклад, а ті погрожують "ославити" його на весь інтернет.

Також видно, що жінки з групи починають голосно кричати та не реагують на прохання медперсоналу поводитися тихо. Цікаво, що колядники не мали спеціального одягу: халатів чи бахіл.

Жінка обурилася через заборону лікаря колядувати в медичному закладі Фото: Телеграф

Зокрема, відео знято ввечері, тому, ймовірно, колядники прийшли не до поліклініки, а в стаціонар, де перебувають хворі пацієнти.

Реакція людей

У коментарях українці були обурені такою поведінкою колядників:

"Де ваша повага? На відміну від лікаря орете як скажені. Включайте трохи критичне мислення, ви впевнені, що у лікарні людям до ваших колядок? Я, коли лежала в лікарні — це останнє чого мені хотілося б, але ви не спитавши вломились, підняли галас".

"Рада, що в коментарях адекватні люди. Традиції — це прекрасно, але лікарня — це перш за все медичний заклад з санітарно-гігієнічними нормами безпеки. Єдине хамло в даній ситуації — саме ви. Дуже сподіваюсь, що лікар подасть на вас до суду за не лише зйомку, а й за заподіяння моральної шкоди, бо від вашого вереску голова навіть через екран починає боліти".

"Це лікувальний заклад. Де люди страждають, лікуються, сплять, від виснажливої хвороби. Вони точно не хочуть, щоб їх турбували. Лікар дуже правий. Це пацієнти. Лежать в лікарні, а не в гуртожитку".

"Ви намагалися дискредитувати не тільки народні традиції, а й лікарню. Слава Богу, лікар не дозволив вам це зробити. Ви приперлися в приймальне відділення, у вас є мізки? Весело вам? Там людей на швидкій привозять, лікарі чергують ночами, люди з болями, родичі на нервах, а вам козу водити. Всьому є всій час і своє місце".

Реакція авторки відео

Сама ж авторка ролика після скандалу та видалення свого допису вийшла на звʼязок в Instagram. Вона розповіла, що начиталася купу хейту у свій бік.

"Я відео з тим лікарем закинула в архів всюди. За ранок начиталася купу гидоти в наш бік. Починаючи "зайшли б ще в морг" до "сподіваюсь, цей лікар, котрий правий, подасть на мене заяву в суд". Припускаю, що може ми не праві, але скільки читати про те, які ми й**нуті, пʼяні, грубі, не хочу", — зазначила жінка.

Вона порадила людям святкувати так, як вони хочуть самі.

Реакція авторки відео Фото: Instagram

