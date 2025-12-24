Власницю ресторану "кинули" українські актори: чим закінчилася історія (фото)

Власниця ресторану в Польщі Віолетта розповіла продовження скандальної ситуації з українськими акторами, серед яких — Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Таїсія Хвостова та інші.

Після того, як трупа акторів двічі їла в її закладі, а менеджер пообіцяв відмітки в соцмережах зірок, домовленості не були виконані. Віолетта надала розголосу цій ситуації, що призвело до позитивних змін. Тепер в Instagram театру є допис про відвідування ресторану, а актори мають його репоснути.

Що зробили актори

"Сьогодні зі мною звʼязалася Таїсія Хвостова. Хочу уточнити, що Таїсія та Ольга Сумська були тими людьми, хто дотримався домовленості і позначили ресторан. Але дуже цінно, що артист переймається про свою репутацію та залишається небайдужим до ситуації. Таїсія звʼязалася з організатором і була зі мною на звʼязку. За що велике людське дякую", — сказала власниця закладу.

Ба більше, після цього на звʼязок з Віолеттою вийшов менеджер, який до цього ігнорував її повідомлення.

"Зі свого боку він пообіцяв, що всі домовленості будуть виконані і попросив вибачення", — розповіла підприємиця.

Зокрема, Віолетта подякувала людям за підтримку та розголос ситуації.

Українські актори відвідали ресторан у Польщі Фото: Instagram

Попросила вибачення перед "Холостяком"

"Виявилося, менеджер вислав не зовсім актуальний список. У виставі замість Олени Світлицької виступала Вікторія Маремуха і вона теж зразу позначила ресторан. За що вдячність", — каже Віолетта.

Також власниця закладу в Кракові попросила вибачення перед проєктом "Холостяк" та телеканалом СТБ, що на них теж полився хейт.

"Через те, що Тараса Цимбалюка зараз всі афішують як зірку шоу "Холостяк", вийшло просто непорозуміння. Це зовсім різні продюсери і вони не мають жодного стосунку до цієї ситуації", — наголосила жінка.

Українські актори в краківському ресторані Фото: Instagram

Зокрема, театр виклав пост про відвідування закладу, а тепер актори мають зробити репости.

"Ми були у Кракові та відвідали неймовірний ресторан, який відкрили наші українці. Дуже смачно, атмосферно, нас прийняли надзвичайно гостинно — велике дякуємо команді закладу!" — написали організатори.

А Віолетта дуже сподівається, що після цієї історії обманутих підприємців стане менше "і менеджерів з короткою памʼяттю теж".

