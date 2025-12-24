Владелицу ресторана "кинули" украинские актеры: чем закончилась история (фото)

Владелица ресторана в Польше Виолетта рассказала продолжение скандальной ситуации с украинскими актерами, среди которых — Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк, Таисия Хвостова и другие.

После того, как труппа актеров дважды ела в ее заведении, а менеджер пообещал отметки в соцсетях звезд, договоренности не были выполнены. Виолетта придала огласке эту ситуацию, что привело к положительным изменениям. Теперь в Instagram театра есть пост о посещении ресторана, а актеры должны его репостнуть.

Что сделали актеры

"Сегодня со мной связалась Таисия Хвостова. Хочу уточнить, что Таисия и Ольга Сумская были теми людьми, кто придерживался договоренности и отметили ресторан. Но очень ценно, что артист заботится о своей репутации и остается неравнодушным к ситуации. Таисия связалась с организатором и была со мной на связи. За что большое человеческое спасибо", — сказала владелица заведения.

Более того, после этого на связь с Виолеттой вышел менеджер, который до этого игнорировал ее сообщения.

"Со своей стороны он пообещал, что все договоренности будут выполнены и попросил прощения", — рассказала предпринимательница.

В частности, Виолетта поблагодарила людей за поддержку и огласку ситуации.

Украинские актеры посетили ресторан в Польше Фото: Instagram

Попросила прощения перед "Холостяком"

"Оказалось, менеджер выслал не совсем актуальный список. В спектакле вместо Елены Светлицкой выступала Виктория Маремуха и она тоже сразу отметила ресторан. За что благодарность", — говорит Виолетта.

Также владелица заведения в Кракове извинилась перед проектом "Холостяк" и телеканалом СТБ, что на них тоже полился хейт.

"Из-за того, что Тараса Цимбалюка сейчас все афишируют как звезду шоу "Холостяк", получилось просто недоразумение. Это совершенно разные продюсеры и они не имеют никакого отношения к этой ситуации", — подчеркнула женщина.

Украинские актеры в краковском ресторане Фото: Instagram

В частности, театр выложил пост о посещении заведения, а теперь актеры должны сделать репосты.

"Мы были в Кракове и посетили невероятный ресторан, который открыли наши украинцы. Очень вкусно, атмосферно, нас приняли очень гостеприимно — большое спасибо команде заведения!" — написали организаторы.

А Виолетта очень надеется, что после этой истории обманутых предпринимателей станет меньше "и менеджеров с короткой памятью тоже".

