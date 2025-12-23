Блогерша, которая позировала с флагом "ЛНР", прокомментировала скандал: "Это лицемерие"
Украинская блогерша Ева Коршик заявила, что бренд BAZHANE на самом деле знал, что она в свое время фотографировалась с флагом "ЛНР", до того как началось их сотрудничество.
Об этом Коршик сказала в интервью Славе Демину. В конце октября бренд представил лимитированный осенний дроп, лицом которого стала блогерша, однако буквально через день коллекция была снята с продажи из-за громкого скандала.
Ева Коршик о скандале с флагом "ЛНР"
Коршик уверена, что перед сотрудничеством с блогером бренд тщательно изучает потенциальные риски. Ева уточнила, что неоднократно рассказывала о том, что позировала с этим флагом. А над совместной коллекцией они работали четыре месяца.
Звезда соцсетей говорит, что после презентации, когда начали появляться первые сообщения с критикой, они с представителями бренда общались и договорились выйти с совместной коммуникацией.
"Мы готовили пост, в котором должны были проговаривали ситуацию. В какой-то момент они передумали. Мы хотели им на самом деле предложить два варианта: если возможно, задонатить всю прибыль с продажи коллекции на нужды военных или снять коллекцию. Второй вариант я не поддерживала, потому что это нечестно по отношению к людям, которые над ней работали. Они отказались от звонка и поставили перед фактом, что снимают коллекцию", — отметила Коршик.
В итоге блогерша свой гонорар перевела на помощь ВСУ.
После того как BAZHANE заявили о снятии дропа с продажи, они все-таки вышли на связь. Впрочем, здесь от общения отказалась команда блогера.
"Для меня это лицемерие, когда вы четыре месяца работаете, улыбаетесь, говорите на презентации, что любите мой контент, а потом открещиваетесь от меня", — говорит Ева.
Коршик добавила, что все-таки встретилась с командой BAZHANE и у нее попросили прощения.
История фото
Комментируя скандальное фото, Ева Коршик заявила, что сделала его в 14 лет в тире отца своей одноклассницы. Селфи не было опубликовано в сети. Ева отправила его в чат с друзьями.
Коршик, которая родом из Луганщины, говорит, что российская пропаганда — это "страшная штука". И она, будучи подростком, ей бессознательно поддалась.
