Блогерша, которая позировала с флагом "ЛНР", прокомментировала скандал: "Это лицемерие"

Украинская блогерша Ева Коршик заявила, что бренд BAZHANE на самом деле знал, что она в свое время фотографировалась с флагом "ЛНР", до того как началось их сотрудничество.

Об этом Коршик сказала в интервью Славе Демину. В конце октября бренд представил лимитированный осенний дроп, лицом которого стала блогерша, однако буквально через день коллекция была снята с продажи из-за громкого скандала.

Ева Коршик о скандале с флагом "ЛНР"

Коршик уверена, что перед сотрудничеством с блогером бренд тщательно изучает потенциальные риски. Ева уточнила, что неоднократно рассказывала о том, что позировала с этим флагом. А над совместной коллекцией они работали четыре месяца.

Звезда соцсетей говорит, что после презентации, когда начали появляться первые сообщения с критикой, они с представителями бренда общались и договорились выйти с совместной коммуникацией.

"Мы готовили пост, в котором должны были проговаривали ситуацию. В какой-то момент они передумали. Мы хотели им на самом деле предложить два варианта: если возможно, задонатить всю прибыль с продажи коллекции на нужды военных или снять коллекцию. Второй вариант я не поддерживала, потому что это нечестно по отношению к людям, которые над ней работали. Они отказались от звонка и поставили перед фактом, что снимают коллекцию", — отметила Коршик.

В итоге блогерша свой гонорар перевела на помощь ВСУ.

Ева Коршик в 2014 году Фото: соцсети

После того как BAZHANE заявили о снятии дропа с продажи, они все-таки вышли на связь. Впрочем, здесь от общения отказалась команда блогера.

"Для меня это лицемерие, когда вы четыре месяца работаете, улыбаетесь, говорите на презентации, что любите мой контент, а потом открещиваетесь от меня", — говорит Ева.

Коршик добавила, что все-таки встретилась с командой BAZHANE и у нее попросили прощения.

История фото

Комментируя скандальное фото, Ева Коршик заявила, что сделала его в 14 лет в тире отца своей одноклассницы. Селфи не было опубликовано в сети. Ева отправила его в чат с друзьями.

Коршик, которая родом из Луганщины, говорит, что российская пропаганда — это "страшная штука". И она, будучи подростком, ей бессознательно поддалась.

