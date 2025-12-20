Поддержите нас UA
От Розового до Сердючки: 5 скандалов, которые обсуждала вся Украина

какие скандалы происходили в 2025 году
Виктор Розовый, букет за полмиллиона и Верка Сердючка

2025 год не обошелся без громких скандалов в мире шоу-бизнеса и моды. От личных разводов до культурных споров — украинцы активно обсуждали звезд в соцсетях.

Фокус рассказывает о громких скандальных событиях 2025 года, которые всколыхнули Украину и получили широкую огласку среди общества. В частности, речь идет о разводе ветерана Розового, выступлениях с российскими песнями от Верки Сердючки, большом букете цветов за полмиллиона гривен, Юлии Вербе с российским брендом и скандале вокруг бренда украшений.

Развод Розового и Мерзликиной

В августе комик и ветеран Виктор Розовый рассказал о причинах разрыва с Ольгой Мерзликиной. Впоследствии выпуск интервью был перезалит без некоторых фрагментов. В соцсетях обе версии видео вызвали оживленную дискуссию. Мерзликина тоже поделилась своей версией 13-летних отношений, демонстрируя доказательства измен Розового. Сам юморист позже заявил, что никогда не любил бывшую жену, а изменял ей, потому что его не устраивала интимная жизнь.

Розовый скандал
Ольга Мерзликина и Виктор Розовый
Фото: Инстаграм

Верка Сердючка выступила на русском языке

В июне появились видео с концерта Верки Сердючки в Киеве, где звучали русские песни. Это вызвало критику и обращение языкового омбудсмена в полицию. Команда Данилко заявила, что выступление на русском не происходило умышленно, отметив поддержку Украины. Позже директора комплекса оштрафовали на 425 гривен, а бывший омбудсмен объяснил, что закон не запрещает исполнение песен на других языках.

Верка Сердючка русские песни
Концерт Верки Сердючки
Фото: v_serduchka/instagram

Гигантский медведь из цветов в Киеве

Украинский бренд "DaLee" в сентябре заказал медведя из красных роз за 536 тысяч гривен, который вызвал волну критики в соцсетях. В бренде объяснили, что это символ силы, любви и поддержки. Некоторые пользователи считали расходы на цветы во время войны неуместными. Также появлялась неподтвержденная информация, что заказчиком якобы был народный депутат Артем Дубнов.

Медведь из цветов скандал
Медведь из цветов за полмиллиона гривен
Фото: скриншот

Скандал с блогером Юлией Вербой

В декабре Юлию Вербу раскритиковали за измененную государственную символику и отметку российского бренда в сообщениях. Блогер объяснила, что отметка появилась случайно, и заменила ее на украинский бренд. А контент с флагом, на котором было ее фото, восприняли как пренебрежение к государственному символу.

Верба скандал
Блогер Юлия Верба
Фото: Instagram

BEVZA и "пять колосков"

Украинский бренд анонсировал дроп украшений в форме колосков перед Днем памяти жертв голодоморов в ноябре, что вызвало критику. Маркетологи и пользователи указали, что символ травматической истории не следует превращать в коммерческий декор, а "сгоревший колосок" символизирует не несокрушимость, а трагедию.

БЕВЗА скандал
BEVZA выпустили украшения в форме колосков
Фото: instagram BEVZA

Кроме того, Надин Головчук, участница 14-го сезона "Холостяка", попала в скандал после публикации детского фото с собакой, которое пользователи соцсетей назвали жестоким и неприемлемым обращением с животным.