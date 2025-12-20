От Розового до Сердючки: 5 скандалов, которые обсуждала вся Украина

2025 год не обошелся без громких скандалов в мире шоу-бизнеса и моды. От личных разводов до культурных споров — украинцы активно обсуждали звезд в соцсетях.

Фокус рассказывает о громких скандальных событиях 2025 года, которые всколыхнули Украину и получили широкую огласку среди общества. В частности, речь идет о разводе ветерана Розового, выступлениях с российскими песнями от Верки Сердючки, большом букете цветов за полмиллиона гривен, Юлии Вербе с российским брендом и скандале вокруг бренда украшений.

Развод Розового и Мерзликиной

В августе комик и ветеран Виктор Розовый рассказал о причинах разрыва с Ольгой Мерзликиной. Впоследствии выпуск интервью был перезалит без некоторых фрагментов. В соцсетях обе версии видео вызвали оживленную дискуссию. Мерзликина тоже поделилась своей версией 13-летних отношений, демонстрируя доказательства измен Розового. Сам юморист позже заявил, что никогда не любил бывшую жену, а изменял ей, потому что его не устраивала интимная жизнь.

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый Фото: Инстаграм

Верка Сердючка выступила на русском языке

В июне появились видео с концерта Верки Сердючки в Киеве, где звучали русские песни. Это вызвало критику и обращение языкового омбудсмена в полицию. Команда Данилко заявила, что выступление на русском не происходило умышленно, отметив поддержку Украины. Позже директора комплекса оштрафовали на 425 гривен, а бывший омбудсмен объяснил, что закон не запрещает исполнение песен на других языках.

Концерт Верки Сердючки Фото: v_serduchka/instagram

Гигантский медведь из цветов в Киеве

Украинский бренд "DaLee" в сентябре заказал медведя из красных роз за 536 тысяч гривен, который вызвал волну критики в соцсетях. В бренде объяснили, что это символ силы, любви и поддержки. Некоторые пользователи считали расходы на цветы во время войны неуместными. Также появлялась неподтвержденная информация, что заказчиком якобы был народный депутат Артем Дубнов.

Медведь из цветов за полмиллиона гривен Фото: скриншот

Скандал с блогером Юлией Вербой

В декабре Юлию Вербу раскритиковали за измененную государственную символику и отметку российского бренда в сообщениях. Блогер объяснила, что отметка появилась случайно, и заменила ее на украинский бренд. А контент с флагом, на котором было ее фото, восприняли как пренебрежение к государственному символу.

Блогер Юлия Верба Фото: Instagram

BEVZA и "пять колосков"

Украинский бренд анонсировал дроп украшений в форме колосков перед Днем памяти жертв голодоморов в ноябре, что вызвало критику. Маркетологи и пользователи указали, что символ травматической истории не следует превращать в коммерческий декор, а "сгоревший колосок" символизирует не несокрушимость, а трагедию.

BEVZA выпустили украшения в форме колосков Фото: instagram BEVZA

