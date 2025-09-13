"Не получилось даже у россиян": Розовый жестко отреагировал на интервью экс-супруги

Украинский комик Виктор Розовый резко ответил на критику в его сторону после резонансного интервью Ольги Мерзликиной. Более того, ветеран заявил, что никогда не любил свою бывшую жену.

Розовый отметил, что ему безразлично мнение хейтеров. В Instagram он отвечал на гневные комментарии пользователей сети.

Более того, комик заявил, что никогда не любил свою бывшую жену.

"Она вас любила, возможно еще любит... Сейчас вы обижены, со временем поймете. Нужно извиниться и идти дальше своими путями. Всем любви", — написала какая-то женщина.

На что Розовый резко ответил: "Я просто никогда ее не любил! Вот и все, так бывает!".

А в сторис звезда "Лиги смеха" написал: "Если украинские женщины думают, что могут меня убить, или уничтожить — то этого не получилось даже у россиян!".

В частности, он снова поднял тему собранных средств: "3 тем, какой я аморальный человек, мы разобрались, еще бы разобраться с отчетами по средствам, но как говорила Ольга в интервью Маше Ефросининой — выбор есть всегда: можно предоставлять, а можно и не предоставлять".

Виктор Розовый ответил на критику Фото: Instagram

Интервью бывшей жены Виктора Розового

Ольга Мерзликина публично рассказала о причинах своего развода с Виктором Розовым в разговоре с Машей Ефросининой. Она отметила, что главной причиной стали многочисленные измены со стороны мужа, которые длились годами. Более того, женщина показала фотодоказательства сказанного.

Ситуация с деньгами: комик заявлял, что выплатил бывшей жене 500 тысяч гривен "моральной компенсации" из средств сбора. Ольга опровергла это, отметив, что деньги поступили с его личного счета, и это не ее ответственность.

Мерзликина также рассказала, как после ранения активно поддерживала экс-супруга, организовывала уход, искала медиков, занималась его состоянием.

Ольга Мерзликина Фото: YouTube

