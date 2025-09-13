"Очень жаль": экс-супруга Розового ответила, куда ушли деньги из банки и за что купила машину

Бывшая жена Виктора Розового Ольга Мерзликина ответила на упреки относительно средств, которые собирали на его реабилитацию после тяжелого ранения на фронте в 2024 году.

Related video

В интервью Маше Ефросининой она рассказала, что во время развода перечислила комику остаток денег из банки. А машину она покупала за собственные средства.

Куда ушли деньги из банки

По словам Ольги, ответственность за то, откуда Виктор взял 500 тысяч гривен моральной компенсации, исключительно на нем. Мерзликина отметила, что тот имел хорошие сбережения во время работы в "Лиге смеха", а также получал выплаты от государства во время реабилитации.

"Он сбросил мне деньги со своего личного счета, это его ответственность. Маша, мне очень жаль, если он сбросил эти деньги с банки, на которую мы собирали на его реабилитацию. Мне очень грустно тогда. Это его ответственность", — сказала бывшая жена юмориста.

Ольга добавила, что моральная компенсация была нужна ей, ведь у нее проблемы со здоровьем на фоне длительного сильного стресса во время окончания тех отношений. Также она оплачивает из них квартиру в Киеве.

В Феофании Розовый получал бесплатное лечение. Впрочем, дополнительные медикаменты и сверхурочную работу специалистов пришлось оплачивать.

Виктор Розовый с бывшей женой Фото: Инстаграм

"Какие-то нейростимуляторы, перчатки, протезы, кресло колесное, кресло для душа, дополнительная работа с реабилитологами, которые работали в сверхурочное время, массажисты. Он два месяца реабилитировался в Модричах — это платный реабилитационный центр", — подчеркнула блогерша.

Более двух миллионов гривен они передали побратимам Виктора на их нужды.

К тому же, Монобанк требовал предоставить отчетность по целевым использования средств. Ольга это сделала, поэтому у банка нет вопросов к ней.

Что касается машины, то женщина купила ее за собственные средства, которые давно откладывала: "Откуда он знает, за какие средства я купила машину. Он не знает, что пол своей жизни я накапливала средства. И я ее купила не за 20 или 15 тыс. долларов. Это меньшие суммы".

Мерзликина летом купила машину

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, экс-супруга юмориста рассказала о непростых отношениях с ним.