"Дуже шкода": ексдружина Розового відповіла, куди пішли гроші з банки і за що купила машину

Колишня дружина Віктора Розового Ольга Мерзлікіна відповіла на закиди щодо коштів, які збирали на його реабілітацію після важкого поранення на фронті у 2024 році.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній вона розповіла, що під час розлучення перерахувала коміку залишок грошей з банки. А машину вона купувала за власні кошти.

Куди пішли гроші з банки

За словами Ольги, відповідальність за те, звідки Віктор узяв 500 тисяч гривень моральної компенсації, виключно на ньому. Мерзлікіна наголосила, що той мав хороші заощадження під час роботи в "Лізі сміху", а також отримував виплати від держави під час реабілітації.

"Він скинув мені гроші зі свого особистого рахунку, це його відповідальність. Машо, мені дуже шкода, якщо він скинув ці гроші з банки, на яку ми збирали на його реабілітацію. Мені дуже сумно тоді. Це його відповідальність", — сказала колишня дружина гумориста.

Ольга додала, що моральна компенсація була потрібна їй, адже вона має проблеми зі здоровʼям на фоні тривалого сильного стресу під час закінчення тих стосунків. Також вона оплачує з них квартиру в Києві.

У Феофанії Розовий отримував безкоштовне лікування. Втім, додаткові медикаменти та понаднормову роботу спеціалістів довелося оплачувати.

Віктор Розовий з колишньою дружиною Фото: Інстаграм

"Якісь нейростимулятори, рукавиці, протези, крісло колісне, крісло для душу, додаткова робота з реабілітологами, які працювали в понаднормовий час, масажисти. Він два місяці реабілітувався в Модричах — це платний реабілітаційний центр", — наголосила блогерка.

Понад два мільйони гривень вони передали побратимам Віктора на їхні потреби.

До того ж, Монобанк вимагав надати звітність по цільових використання коштів з банків. Ольга це зробила, тому в банку немає питань до неї.

Щодо машини, то жінка купила її за власні кошти, які давно відкладала: "Звідки він знає, за які кошти я купила машину. Він не знає, що пів свого життя я накопичувала кошти. І я її купила не за 20 чи 15 тис. доларів. Це менші суми".

Мерзлікіна влітку купила машину

