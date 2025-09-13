Колишня дружина Розового "злила" фото його зрад: як вона дізналася про це

Колишня дружина Віктора Розового Ольга Мерзлікіна після порушення ним договору про нерозголошення вирішила не мовчати та розповісти свою версію їхніх 13-річних стосунків. Ексдружина гумориста показала докази його зрад під час шлюбу і до нього.

Related video

Мерзлікіна прийшла на інтервʼю до Маші Єфросиніної. Вона наголосила, що вони з Віктором доволі часто бачилися під час його служби. Зазвичай саме він приїжджав у тил, адже забирав автівки на фронт, тому й його відпускали на кілька днів майже щомісяця.

За словами Ольги, під час цих зустрічей у них була "близькість". Таким чином жінка спростувала слова Розового, що вони дуже рідко бачилися. Ба більше, Мерзлікіна надала фотодокази зрад колишнього.

Як Ольга дізналася про зради

Одразу після весілля пари у 2024 році їй почала наполегливо писати якась дівчина та розповідати, що в неї був контакт з Розовим у 2021. Віктор усе заперечував, але й сильно нервував, що викликало питання в Ольги.

Уже після поранення воїна Мерзлікіній потрапив до рук його телефон у лікарні. Гуморист тривалий час вимагав, аби йому принесли телефон та переймався, щоб його не брав хтось інший. Коли Ольга відкрила галерею, то побачила приховані фото.

"Я сідаю, беру його телефон і чомусь мене потягнуло зайти до галереї. Бачу там приховані. Я заходжу і у мене зникає земля з-під ніг. Там купу скриншотів з сайтів знайомств, соцмереж дівчат, фото з голими дівчатами. Наприклад, він сидить з голою дівчиною та фоткає себе у дзеркалі. Фото після інтиму, де він лежить у ліжку та фоткає дівчину. Це все відбулося до й під час війни. І тоді мене поранило. Хотілося затоптати ногами", — зізналася жінка.

У галереї були й фото з тією дівчиною з 2021 року.

Ольга Мерзлікіна показала фото зрад ексчоловіка Фото: YouTube

Віктор Розовий не бачився з дружиною?

Разом з тим, колишня дружина Віктора Розового спростувала його слова, що нібито відмовлялася приїздити до нього під час його служби. Вона надала фото, які разом з екскоханим робила під час їхніх регулярних зустрічей. До того ж, показала скріни квитків на залізницю.

"Ми бачилися майже кожного місяця. Людина говорить, що у неї не було інтиму два роки. Ми бачилися регулярно. Він приїздив до Львова, я йому допомагала з амуніцією. Або ще до Києва. Ми їздили з ним до Італії, до Буковелю. Близькість була", — сказала Мерзлікіна.

Ольга Мерзлікіна показала фото зрад ексчоловіка Фото: YouTube

За словами самого коміка, він зрадив дружину тричі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Мерзлікіна зізналася, що після виходу інтервʼю її колишнього чоловіка Раміні Есхакзай, їй було неприємно та боляче.

Колишня дружина коміка розповіла про непрості стосунки з ним.

Крім того, Розовий вимагає, щоб Мерзлікіна надала фінансову звітність щодо коштів, які збирали на його реабілітацію.