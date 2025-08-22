Віктор Розовий публічно звернувся до колишньої дружини: що він вимагає

Публічний скандал між Віктором Розовим і його колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною набирає нових обертів. Ветеран війни вимагає, щоб та надала фінансову звітність щодо коштів, які збирали на його реабілітацію після поранення у 2024 році.

Загальна сума зібраних коштів становила 7 179 148 гривень, а Ольга перерахувала колишньому чоловіку близько 2 млн 670 тисяч гривень. Про це комік повідомив у своєму Instagram.

На "банку" загалом зібрали понад 7 млн грн, хоча Віктор думав, що сума становила 5 млн, а про це дізнався вже після інтерв’ю Раміні Есхакзай. На його реабілітацію перерахували 2,67 млн грн та 1,5 млн військовим, які врятували воїна на полі бою.

"Я щиро вдячний усім, хто підтримав мене, жертвуючи кошти на реабілітацію та лікування. Кожен внесок став проявом довіри та небайдужості. Саме тому, я вважаю за необхідне, забезпечити максимальну прозорість у цьому питанні… Я розумію, що частина коштів дійсно була витрачена на мої потреби (крісло для пересування, масажі, реабілітації тощо), але, поруч з цим, я переконаний, що ця цифра не вимірюється мільйонами гривень, та й, думаю, навіть не сотнями тисяч", — написав Розовий.

Віктор Розовий вимагає фінансової звітності від ексдружини Фото: Instagram

За словами Віктора, доля решти коштів йому невідома, оскільки доступ до рахунку мала лише Ольга.

"Тому в мене є проста та природня вимога до моє колишньої дружини – надати повну виписку з цього рахунку та звіт витрат. Усі витрати з рахунку, який був призначений для мого лікування та реабілітації мають стати публічними", — написав комік.

За словами ветерана, він сам готовий показати всі фінансові звіти, не приховуючи нічого.

Тим часом колишня дружина Розового показала документ, у якому йшлося, що всі витрати на лікування Віктора узгоджувалися з ним. Вони також узгодили остаточну суму залишку, яка була перераховна на особистий рахунок гумориста 6 травня 2025 року.

Скандальне інтервʼю Віктора Розового

Напередодні Розовий дав двогодинне інтерв'ю Раміні Есхакзай, у якому поділився інтимними подробицями стосунків з уже колишньою дружиною Ольгою. За короткий період відео було видалено, що викликало суспільний інтерес, тому люди почали шукати його на інших платформах. Згодом відредаговану версію повернули в YouTube.

У розмові з Раміною Віктор говорив, що переказав ексдружині 500 тисяч гривень моральної компенсації з "банки", на якій були гроші на його реабілітацію. Комік стверджує, що на ті кошти Ольга купила автомобіль. Згодом ветеран наголосив, що повернув гроші на "банку" з власних доходів.

Віктор Розовий Фото: YouTube

