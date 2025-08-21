Віктор Розовий вперше заговорив після скандалу й показав свою нову дівчину (фото)

Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий вперше публічно представив свою нову дівчину Яну-Катерину зі Львова, відповівши на критику користувачів соціальних мереж після скандального інтерв'ю про особисте життя з колишньою дружиною.

Комік і військовий Віктор Розовий підтвердив нові стосунки, оприлюднивши фото своєї обраниці в Instagram. Це сталося на тлі хвилі обурення через відверте інтерв'ю з Раміною Есхакзай, де артист розповів деталі про стосунки з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною.

Заява партнерки Віктора Розового

Нова партнерка гумориста також не залишилася осторонь і відреагувала на критику в соціальних мережах. Одна з користувачок написала: "Якщо ви думали, що гірше зради бути нічого не може, просто скажіть дякую, що ваш хлопець не Віктор Розовий". На це дівчина іронічно відповіла, що рада будувати з ним стосунки.

Розовий поділився цим скриншотом у своєму Instagram разом із селфі обраниці. На фото дівчина позує в дзеркалі, одягнена в зелений худі — з розпущеним білявим волоссям.

Розовий опублікував селфі обраниці Фото: Instagram

У коментарі Фокусу Віктор Розовий зазначив, що видалити попередню версію відео — це було рішення, яке він прийняв разом з Раміною.

"Ми з Раміною спільно прийняли рішення видалити цей фрагмент. Вона двічі просила перед виходом інтервʼю його видалити з етичних міркувань, але я був проти. Хотів про це розказати і ні про що зараз не шкодую. Якби була можливість повернути час назад, сказав би все те ж саме. До хейту в соціальних мережах мені байдуже", — сказав ветеран.

Зокрема, він додав, що не розмовляв з колишньою дружиною після інтервʼю, тому він не знає, яка її реакція.

Фокус звернувся також за коментарем до Ольги, однак наразі його не отримав.

Що відомо про Яну-Катерину?

Нову партнерку Віктора Розового звати Яна-Катерина, вона живе у Львові. Скільки часу вони перебувають у стосунках, невідомо, проте раніше комік уже кілька разів публікував спільні кадри, не коментуючи характер їхніх стосунків.

Яна-Катерина — нова обраниця Віктора Розового Фото: Instagram

До слова, Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна одружилися в березні 2024 року, коли артист взяв короткотермінову відпустку зі служби в 3-й окремій штурмовій бригаді. Уже через тиждень після весілля він отримав важке поранення голови під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Офіційно пара розлучилася три місяці тому.

14 травня 2025 року стало відомо про розлучення коміка Віктора Розового з дружиною Ольгою Мерзлікіною.

Сам Розовий тоді підкреслив, що під час шлюбу зрад не було: "Для мене це важливо — якщо я беру на себе обов’язки, я їх виконую".

Водночас блогер Сергій Іванов у розмові з Розовим приписав Фокусу фейк.