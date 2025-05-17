"Не ідеальний, але не настільки": Віктор Розовий відповів на звинувачення у зрадах

14 травня комік і військовий оголосив про розлучення з Ольгою Мерзлікіною. Вона повідомила, що причиною стали зради, але Віктор Розовий уточнив «важливий момент».

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Про це відомо з публікації зірки "Ліги сміху" і військовослужбовця 3 ОШБр Віктора Розового в Instagram від 17 травня.

Він визнав, що "не ідеальний", але наголосив, що "не настільки, як дехто вважає".

"Тому я хочу окреслити межі моєї неідеальності: дружині я не зраджував, в шлюбі ніяких зрад не було. Для мене це важливий момент, бо коли я беру на себе обовʼязки — я їх виконую", — підкреслив Розовий.

Він пояснив, що пара спробувала створити сім’ю, але не вдалося. З його слів, "одне призвело до іншого", і на все є свої причини. Комік зауважив, що колишня обраниця була для нього близькою людиною, тому йому було важливо закінчити стосунки достойно.

Розовий розповів, що підписав контракт з Мерзлікіною. Подружжя домовилося, що причини розлучення озвучить саме Ольга, а в інтерв’ю надалі вони обоє будуть утримуватись від розкриття подробиць. Військовий наголосив, що готовий приймати нападки на себе з гідністю.

"Звісно, мені потрібен певний час, щоб переварити цей досвід. Тому, шановне товариство, буду вдячний вам, якщо утримаєтесь від навішування ярликів і поважатимете приватне життя нас обох. Ми достойні люди! Вдвох! Просто далі у кожного свій шлях", — додав він.

Варто зауважити, що у своєму пості про розлучення Мерзлікіна вказала, що пара подала заяву на розлучення через зради Розового у стосунках.

"Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою", — ділилась вона.

Мерзлікіна також повідомляла, що уклала з Розовим угоду про те, які деталі будуть оприлюднені. Вона натякнула, що їй би "хотілось кричати", але не бажає, щоб "цей весь бруд" переслідував її надалі у публічному просторі.

Нагадаємо, у березні минулого року Віктор Розовий отримав важке поранення на Андріївському напрямку. Уламок російського снаряда, який впав поблизу окопу, пробив шолом воїна. Лише у квітні цього року Розовий розповів, що в результаті реабілітації "потрохи почав ходити".

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