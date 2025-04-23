Актор "Ліги сміху" Віктор Розовий зробив перші кроки після важкого поранення (відео)

Актор "Ліги сміху" та військовослужбовець 3-ї штурмової бригади Віктор Розовий, який рік тому отримав важке поранення, став на ноги. Зараз він проходить курс реабілітації.

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Про це Віктор Розовий повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

На оприлюднених кадрах український військовослужбовець робить кроки по тренувальній залі під наглядом реабілітолога.

"Коротше, потрохи починаю ходити. Ущербно, з паличкою, в ортезах, зігнутий, як дід, але сам, а це означає, що подальша повноцінна ходьба — це питання часу і занять. Так що все ок", — написав він.

Захисник зазначив, що не виключає, що буде і далі ходити з палицею, а зараз він тримається на ногах завдяки ортезам, які не дають стопі згинатися.

Підписники гумориста підтримали його, висловили віру в його можливості і побажали швидкого одужання.

Нагадаємо, що 21 березня Віктор Розовий "відзначив" річницю свого важкого поранення. він зізнався, що тоді думав, що не протягне і 10 днів і зазначив, що відновлення та прогрес у нього може відбуватись постійно і немає термінів, після яких він зупиниться.

Поранення актор отримав в Орлівці на Авдіївському напрямку 21 березня 2024 року. Під час бою ворожий снаряд впав біля окопу, де він перебував, і розірвався. Уламок пробив воїну шолом. Також Віктор Розовий став ведучим YouTube-проєкту від Третьої штурмової бригади. Військові надсилають Віктору Розовому меми та смішні відео на військову тематику, які він коментує у жартівливій формі.