Актер "Лиги смеха" Виктор Розовый сделал первые шаги после тяжелого ранения (видео)

Актер "Лиги смеха" и военнослужащий 3-й штурмовой бригады Виктор Розовый, который год назад получил тяжелое ранение, стал на ноги. Сейчас он проходит курс реабилитации.

Related video

Об этом Виктор Розовый сообщил на своей странице в инстаграме.

На обнародованных кадрах украинский военнослужащий делает шаги по тренировочному залу под наблюдением реабилитолога.

"Короче, понемногу начинаю ходить. Ущербно, с палочкой, в ортезах, согнутый, как дед, но сам, а это значит, что дальнейшая полноценная ходьба — это вопрос времени и занятий. Так что все ок", — написал он.

Защитник отметил, что не исключает, что будет и дальше ходить с палкой, а сейчас он держится на ногах благодаря ортезам, которые не дают стопе сгибаться.

Подписчики юмориста поддержали его, выразили веру в его возможности и пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, что 21 марта Виктор Розовый "отметил" годовщину своего тяжелого ранения. он признался, что тогда думал, что не протянет и 10 дней и отметил, что восстановление и прогресс у него может происходить постоянно и нет сроков, после которых он остановится.

Ранение актер получил в Орловке на Авдеевском направлении 21 марта 2024 года. Во время боя вражеский снаряд упал возле окопа, где он находился, и разорвался. Осколок пробил воину шлем. Также Виктор Розовый стал ведущим YouTube-проекта от Третьей штурмовой бригады. Военные присылают Виктору Розовому мемы и смешные видео на военную тематику, которые он комментирует в шутливой форме.