"Не идеальный, но не настолько": Виктор Розовый ответил на обвинения в изменах

14 мая комик и военный объявил о разводе с Ольгой Мерзликиной. Она сообщила, что причиной стали измены, но Виктор Розовый уточнил "важный момент".

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Об этом известно из публикации звезды "Лиги смеха" и военнослужащего 3 ОШБр Виктора Розового в Instagram от 17 мая.

Он признал, что "не идеален", но подчеркнул, что "не настолько, как некоторые считают".

"Поэтому я хочу очертить границы моей неидеальности: жене я не изменял, в браке никаких измен не было. Для меня это важный момент, потому что когда я беру на себя обязанности — я их выполняю", — подчеркнул Розовый.

Он пояснил, что пара попыталась создать семью, но не удалось. По его словам, "одно привело к другому", и на все есть свои причины. Комик отметил, что бывшая избранница была для него близким человеком, поэтому ему было важно закончить отношения достойно.

Розовый рассказал, что подписал контракт с Мерзликиной. Супруги договорились, что причины развода озвучит именно Ольга, а в интервью в дальнейшем они оба будут воздерживаться от раскрытия подробностей. Военный отметил, что готов принимать нападки на себя с достоинством.

"Конечно, мне нужно определенное время, чтобы переварить этот опыт. Поэтому, уважаемое общество, буду благодарен вам, если воздержитесь от навешивания ярлыков и будете уважать частную жизнь нас обоих. Мы достойные люди! Вдвоем! Просто дальше у каждого свой путь", — добавил он.

Стоит заметить, что в своем посте о разводе Мерзликина указала, что пара подала заявление на развод из-за измен Розового в отношениях.

"Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", — делилась она.

Мерзликина также сообщала, что заключила с Розовым соглашение о том, какие детали будут обнародованы. Она намекнула, что ей бы "хотелось кричать", но не желает, чтобы "эта вся грязь" преследовала ее в дальнейшем в публичном пространстве.

Напомним, в марте прошлого года Виктор Розовый получил тяжелое ранение на Андреевском направлении. Обломок российского снаряда, который упал вблизи окопа, пробил шлем воина. Только в апреле этого года Розовый рассказал, что в результате реабилитации "понемногу начал ходить".

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