"Мой ребенок от Тараса Цимбалюка": СолоХа прокомментировала слухи о беременности (видео)

Украинская певица СолоХа призналась, действительно ли ее третий ребенок от актера Тараса Цимбалюка. Оказалось, что слухи частично были правдой, ведь звезда сцены играет беременную жену Карпа Кайдаша (героя Цимбалюка) — Мотрю. Впрочем, в реальной жизни СолоХа беременна от своего мужа Максима.

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Об этом артистка рассказала в интервью Алексею Суханову.

Певица СолоХа рассказала о третьей беременности

С Тарасом Цимбалюком СолоХа играет в спектакле "Наши Кайдаши".

"Мой ребенок от Тараса Цимбалюка. Это правда. Но точнее от его героя — Карпа. Карпа Кайдашенко. Потому что Мотря в спектакле "Наши Кайдаши" действительно беременна от Тараса, от его героя, которого он играет. То есть мы — пара, но в "Кайдашах". А в жизни, конечно, нет", — с улыбкой ответила певица.

На это Алексей Суханов очень удивился.

"У меня сейчас мозг взорвется. Это выдумка все была? Вы намеренно это запустили?" — спросил у звезды сцены журналист.

СолоХа отметила, что на самом деле это "была желтая пресса".

"Животик настоящий и я беременна на самом деле. В жизни, не в спектакле. Потому что в спектакле, по иронии судьбы, я играю беременную Мотрю", — сказала артистка.

СолоХа добавила, что она не делала ни одного публичного комментария об этом, ведь они с Тарасом Цимбалюком договорились не реагировать на сплетни.

Откуда взялись слухи, что СолоХа беременна от Тараса Цимбалюка

Об этом 21 апреля написало издание УНИАН со ссылкой на своего инсайдера.

"Как оказалось во время репетиций, что я видел лично, у них очень теплые и более чем "дружеские" отношения. Она сейчас беременна от него! В наших театральных кулуарах все об этом сплетничают", — рассказал источник.

СолоХа и Тарас Цимбалюк Фото: soloha_official/Instagram

Напомним, сам Цимбалюк опровергал слухи в сети. Актер сказал, что видел Солоху только на репетициях спектакля.

Также Фокус писал о том, что после слухов о беременности от Тараса Цимбалюка СолоХа попала в больницу и показалась под капельницами.