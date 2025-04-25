"Не ожидала такого": беременная СолоХа попала в больницу (фото)

Украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) попала в больницу во время третьей беременности. Она призналась, что это произошло из-за ее коллеги по сцене, вероятно, намекая на Тараса Цимбалюка.

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Об этом исполнительница сообщила в Instagram.

"Приехала с гастролей, лежу под капельницей. Поднялся тонус матки. Была на УЗИ и врач сказал срочно под капельницу. Перенервничала. И не потому, что вышла на сцену как актриса — были аншлаги и я получила невероятный опыт. Но мой коллега имеет неуважение к женщине, беременной женщине и коллеге, матери. Я не ожидала такого отношения, поэтому немного разнервничалась. Потому что я привыкла видеть в людях только хорошее, добро", — призналась СолоХа.

В частности, беременная исполнительница обратилась к подписчикам и призвала их быть более человечными и заботиться о близких. Однако конкретных имен, кто ее обидел, звезда называть не стала.

СолоХа попала в больницу Фото: скріншот

"Хочу быть искренней. Не позволяйте себя оскорблять. Надо иметь уважение друг к другу: на работе, в семье... А тем более в такие времена, когда мы каждый день живем в стрессе. Я плачу, когда смотрю новости и читаю, что гибнут дети, люди, наши воины. Еще и когда мужчины-актеры позволяют себе унижать беременную женщину и вообще женщину. Но ничего, жизнь продолжается, все у меня будет хорошо. Мира всем нам!" — отметила СолоХа.

Также певица поблагодарила за поддержку, которую получила от поклонников.

СолоХа попала в больницу Фото: скріншот

Как известно, последние несколько дней СолоХа находилась в гастролях со спектаклем "Наши Кайдаши", актерами которого стали Ольга Сумская, Наталка Денисенко, Таисия Хвостова, Тарас Цимбалюк, Богдан Осадчук и Владимир Горянский. СолоХа играла Мотрю Кайдаш, а Цимбалюк — Карпа, ее мужа.

Откуда взялись слухи, что СолоХа беременна от Тараса Цимбалюка

Об этом 21 апреля написало издание УНИАН со ссылкой на своего инсайдера.

"Как оказалось во время репетиций, что я видел лично, у них очень теплые и более чем "дружеские" отношения. Она сейчас беременна от него! В наших театральных кулуарах все об этом сплетничают", — рассказал инсайдер издания.

Известно, что СолоХа замужем и воспитывает двоих детей. Сейчас она действительно в третий раз беременна.

Напомним, сам Тарас Цимбалюк опроверг слухи в сети. Актер заявил, что видел СолоХу лишь на репетиции их спектакля, где они и познакомились.

Также Фокус писал, что об участии Тараса Цимбалюка в 14-м "Холостяке" просили сотни женщин. Фанаты и коллеги актера уже отреагировали на новость.