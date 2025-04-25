"Не очікувала такого": вагітна СолоХа потрапила до лікарні (фото)

Українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) потрапила до лікарні під час третьої вагітності. Вона зізналася, що це сталося через її колегу по сцені, ймовірно, натякаючи на Тараса Цимбалюка.

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Про це виконавиця повідомила в Instagram.

"Приїхала з гастролей, лежу під крапельницею. Піднявся тонус матки. Була на УЗД і лікар сказав терміново під крапельницю. Перенервувала. І не тому, що вийшла на сцену як акторка — були аншлаги і я отримала неймовірний досвід. Але мій колега має неповагу до жінки, вагітної жінки та колеги, матері. Я не очікувала такого ставлення, тому трішки рознервувалася. Тому що я звикла бачити в людях тільки хороше, добро", — зізналася СолоХа.

Зокрема, вагітна виконавиця звернулася до підписників та закликала їх бути більш людяними та піклуватися про близьких. Проте конкретних імен, хто її образив, зірка називати не стала.

СолоХа потрапила до лікарні Фото: Скріншот

"Хочу бути щирою. Не дозволяйте себе ображати. Треба мати повагу один до одного: на роботі, в родині… А тим паче у такі часи, коли ми кожного дня живемо у стресі. Я плачу, коли дивлюся новини й читаю, що гинуть діти, люди, наші воїни. Ще й коли чоловіки-актори дозволяють собі принижувати вагітну жінку та й узагалі жінку. Але нічого, життя триває, все у мене буде добре. Миру всім нам!" – зазначила СолоХа.

Також співачка подякувала за підтримку, яку отримала від шанувальників.

СолоХа потрапила до лікарні Фото: Скріншот

Як відомо, останні кілька днів СолоХа перебувала в гастролях з виставою "Наші Кайдаші", акторами якої стали Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Таїсія Хвостова, Тарас Цимбалюк, Богдан Осадчук та Володимир Горянський. СолоХа грала Мотрю Кайдаш, а Цимбалюк — Карпа, її чоловіка.

Звідки взялися чутки, що СолоХа вагітна від Тараса Цимбалюка

Про це 21 квітня написало видання УНІАН з посиланням на свого інсайдера.

"Як виявилось під час репетицій, що я бачив особисто, в них дуже теплі і більш ніж "дружні" стосунки. Вона зараз вагітна від нього! В наших театральних кулуарах всі про це пліткують", — розповів інсайдер видання.

Відомо, що СолоХа одружена та виховує двох дітей. Наразі вона справді втретє вагітна.

Нагадаємо, сам Тарас Цимбалюк спростував чутки в мережі. Актор заявив, що бачив СолоХу лише на репетиції їхньої вистави, де вони і познайомилися.

Також Фокус писав, що про участь Тараса Цимбалюка в 14-му "Холостяку" просили сотні жінок. Фанати та колеги актора вже відреагували на новину.