"Моя дитина від Тараса Цимбалюка": СолоХа прокоментувала чутки про вагітність (відео)

Українська співачка СолоХа зізналася, чи насправді її третя дитина від актора Тараса Цимбалюка. Виявилося, що чутки частково були правдою, адже зірка сцени грає вагітну дружину Карпа Кайдаша (героя Цимбалюка) — Мотрю. Втім, у реальному житті СолоХа вагітна від свого чоловіка Максима.

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Про це артистка розповіла в інтервʼю Олексію Суханову.

Співачка СолоХа розповіла про третю вагітність

З Тарасом Цимбалюком СолоХа грає у виставі "Наші Кайдаші".

"Моя дитина від Тараса Цимбалюка. Це правда. Але точніше від його героя — Карпа. Карпа Кайдашенко. Тому що Мотря у виставі "Наші Кайдаші" дійсно вагітна від Тараса, від його героя, якого він грає. Тобто ми — пара, але в "Кайдашах". А в житті, звісно, ні", — з посмішкою відповіла співачка.

На це Олексій Суханов дуже здивувався.

"У мене зараз мозок вибухне. Це вигадка все була? Ви навмисно це запустили?" — запитав у зірки сцени журналіст.

СолоХа зазначила, що насправді це "була жовта преса".

"Животик справжній і я вагітна насправді. В житті, не у виставі. Тому що у виставі, за іронією долі, я граю вагітну Мотрю", — сказала артистка.

СолоХа додала, що вона не робила жодного публічного коментаря про це, адже вони з Тарасом Цимбалюком домовилися не реагувати на плітки.

Звідки взялися чутки, що СолоХа вагітна від Тараса Цимбалюка

Про це 21 квітня написало видання УНІАН з посиланням на свого інсайдера.

"Як виявилось під час репетицій, що я бачив особисто, в них дуже теплі і більш ніж "дружні" стосунки. Вона зараз вагітна від нього! В наших театральних кулуарах всі про це пліткують", — розповіло джерело.

СолоХа і Тарас Цимбалюк Фото: soloha_official/Instagram

Нагадаємо, сам Цимбалюк спростовував чутки в мережі. Актор сказав, що бачив СолоХу лише на репетиціях вистави.

Також Фокус писав про те, що після чуток про вагітність від Тараса Цимбалюка СолоХа потрапила до лікарні та показалася під крапельницями.