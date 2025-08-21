Виктор Розовый впервые заговорил после скандала и показал свою новую девушку (фото)

Участник "Лиги смеха" Виктор Розовый впервые публично представил свою новую девушку Яну-Катерину из Львова, ответив на критику пользователей социальных сетей после скандального интервью о личной жизни с бывшей женой.

Комик и военный Виктор Розовый подтвердил новые отношения, обнародовав фото своей избранницы в Instagram. Это произошло на фоне волны критики из-за откровенного интервью с Раминой Эсхакзай, где артист рассказал детали об отношениях с бывшей женой Ольгой Мерзликиной.

Заявление партнерши Виктора Розового

Новая партнерша юмориста также не осталась в стороне и отреагировала на хейт в социальных сетях. Одна из пользовательниц написала: "Если вы думали, что хуже измены быть ничего не может, просто скажите спасибо, что ваш парень не Виктор Розовый". На это девушка иронично ответила, что рада строить с ним отношения.

Розовый поделился этим скриншотом в своем Instagram вместе с селфи избранницы. На фото девушка позирует в зеркале, одетая в зеленый худи — с распущенными белокурыми волосами.

Розовый опубликовал селфи избранницы Фото: Instagram

В комментарии Фокусу Виктор Розовый отметил, что удалить предыдущую версию видео — это было решение, которое он принял вместе с Раминой.

"Мы с Раминой совместно приняли решение удалить этот фрагмент. Она дважды просила перед выходом интервью его удалить по этическим соображениям, но я был против. Хотел об этом рассказать и ни о чем сейчас не жалею. Если бы была возможность вернуть время назад, сказал бы все то же самое. К хейту в социальных сетях мне безразлично", — сказал ветеран.

В частности, он добавил, что не разговаривал с бывшей женой после интервью, поэтому он не знает, какая ее реакция.

Фокус обратился также за комментарием к Ольге, однако пока не получил ответ.

Что известно о Яне-Екатерине?

Новую партнершу Виктора Розового зовут Яна-Катерина, она живет во Львове. Сколько времени они находятся в отношениях, неизвестно, однако ранее комик уже несколько раз публиковал совместные кадры, не комментируя характер их отношений.

Яна-Катерина — новая избранница Виктора Розового Фото: Instagram

К слову, Виктор Розовый и Ольга Мерзликина поженились в марте 2024 года, когда артист взял краткосрочный отпуск со службы в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Уже через неделю после свадьбы он получил тяжелое ранение головы во время выполнения боевого задания на Донецком направлении. Официально пара развелась три месяца назад.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

14 мая 2025 года стало известно о разводе комика Виктора Розового с женой Ольгой Мерзликиной.

Сам Розовый тогда подчеркнул, что во время брака измен не было: "Для меня это важно — если я беру на себя обязанности, я их выполняю".

В то же время блогер Сергей Иванов в разговоре с Розовым приписал Фокусу фейк.