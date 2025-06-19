Блогер Сергей Иванов в разговоре с военным Виктором Розовым приписал Фокусу фейк (видео)

Блогер и ведущий канала ISLND TV Сергей Иванов озвучил военнослужащему 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, актеру "Лиги смеха" Виктору Розовому якобы "заголовок материала" Фокуса, в котором боец назван "изменщиком". На самом деле такого текста редакция не публиковала.

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Интервью с Виктором Розовым было обнародовано на YouTube-канале "Исландии" 19 июня. Ведущий канала Сергей Иванов отметил, что СМИ, которые подавали новость о разрыве Виктора Розового с женой, писали о нем в заголовках исключительно как о звезде "Лиги смеха", не упоминая о его военной службе и тяжелом ранении на фронте.

Сергей Иванов озвучил Виктору Розовому фейк о Фокусе. На видео с 59:45.

Также блогер прочитал военнослужащему заголовки, в которые были вынесены заявления об "изменах" Виктора жене. Среди прочих блогер назвал якобы заголовок материала на сайте Фокуса.

"Фокус печатал твое фото с подписью "изменщик", — заявил Сергей Иванов.

На показанном в видео якобы "скриншоте" можно увидеть заголовок: "Изменщик: о его поступке гудит вся Украина".

На ISLND TV показали фейковый скриншот материала о разводе Виктора Розового

Однако Фокус не выпускал материала под таким заголовком и не называл военнослужащего "изменщиком". Заголовок опубликованной 14 мая новости о разводе Виктора Розового с женой Ольгой Мерзликиной выглядит так: "Грустить не буду": военный и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый развелся с женой".

Так выглядит новость о разводе Виктора Розового на сайте Фокуса Фото: скриншот

О том, что новость вышла именно под таким заголовком, свидетельствуют данные онлайн-сервиса Web Archive от 14 мая.

Основатель YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров также высказался по поводу якобы появления на Фокусе заголовка, в котором Виктор Розовый назван "изменщиком". Этот ролик был опубликован 16 июня — за 3 дня до выхода на канале интервью с Виктором Розовым.

"Все, кто причастен к появлению этого баннера на Фокусе, все, кто это креативил, писал, я вашим мамам в рот моч*лся, потому что вы конч*ные", — заявил Владимир Петров.

Отметим, в декабре прошлого года Виктор Розовый стал победителем рейтинга Фокуса "Украинец года-2024". В январе 2025 года военный получил от Фокуса награду.

Комик мобилизовался в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, а в марте 2024 года получил осколочное ранение головы. 23 апреля 2025 года Виктор Розовый сделал первые шаги после ранения под наблюдением реабилитолога. После долгой реабилитации он стал редактором специального проекта "Лиги смеха".