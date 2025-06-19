Блогер Сергій Іванов у розмові з військовим Віктором Розовим приписав Фокусу фейк (відео)

Блогер та ведучий каналу ISLND TV Сергій Іванов озвучив військовослужбовцю 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, актору "Ліги сміху" Віктору Розовому нібито "заголовок матеріалу" Фокусу, в якому бійця названо "зрадником". Насправді такого тексту редакція не публікувала.

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Інтерв'ю з Віктором Розовим було оприлюднено на YouTube-каналі "Ісландії" 19 червня. Ведучий каналу Сергій Іванов зазначив, що ЗМІ, які подавали новину про розрив Віктора Розового з дружиною, писали про нього в заголовках виключно як про зірку "Ліги сміху", не згадуючи про його військову службу та тяжке поранення на фронті.

Сергій Іванов озвучив Віктору Розовому фейк про Фокус. На відео з 59:45.

Також блогер прочитав військовослужбовцю заголовки, в які було винесено заяви про "зради" Віктора дружині. Серед інших блогер назвав нібито заголовок матеріалу на сайті Фокусу.

"Фокус друкував твоє фото з підписом "зрадник", — заявив Сергій Іванов.

На показаному у відео нібито "скриншоті" можна побачити заголовок: "Зрадник: про його вчинок гуде вся Україна".

На ISLND TV показали фейковий скриншот матеріалу про розлучення Віктора Розового

Проте Фокус не випускав матеріалу під таким заголовком та не називав військовослужбовця "зрадником". Заголовок опублікованої 14 травня новини про розлучення Віктора Розового з дружиною Ольгою Мерзлікіною має такий вигляд: "Сумувати не буду": військовий та зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий розлучився з дружиною".

Такий вигляд має новина про розлучення Віктора Розового на сайті Фокусу Фото: скриншот

Про те, що новина вийшла саме під таким заголовком, свідчать дані онлайн-сервісу Web Archive від 14 травня.

Засновник YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров також висловився щодо нібито появи на Фокусі заголовка, в якому Віктора Розового названо "зрадником". Цей ролик було опубліковано 16 червня — за 3 дні до виходу на каналі інтерв'ю з Віктором Розовим.

"Всі, хто дотичний до появи цього банера на Фокусі, всі, хто це креативив, писав, я вашим мамам в рот моч*вся, бо ви кінч*ні", — заявив Володимир Петров.

Зазначимо, торік у грудні Віктор Розовий став переможцем рейтингу Фокусу "Українець року-2024". У січні 2025 року військовий отримав від Фокусу нагороду.

Комік мобілізувався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення РФ до України, а в березні 2024 року дістав осколкове поранення голови. 23 квітня 2025 року Віктор Розовий зробив перші кроки після поранення під наглядом реабілітолога. Після довгої реабілітації він став редактором спеціального проєкту "Ліги сміху".