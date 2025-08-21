"Ни о чем не жалею": Виктор Розовый впервые отреагировал на скандальное интервью Рамини

Украинский юморист и ветеран войны Виктор Розовый в интервью с Раминой откровенно рассказал о личной жизни и причинах развода с Ольгой Мерзликиной. Он поделился деталями скандального контракта, измен и непростых отношений, которые длились несколько лет.

Виктор Розовый стал гостем интервью Рамины Эсхакзай, где вспомнил свою прошлую супружескую жизнь. Он рассказал об отношениях и разводе с Ольгой Мерзликиной. Тогда женщина заявила, что причиной стали измены мужа.

Розовый дал интервью Рамини: впоследствии выпуск удалили

Сначала выпуск интервью удалили с YouTube, но впоследствии вернули, вырезав несколько фрагментов.

В комментарии Фокусу Виктор Розовый отметил, что удалить предыдущую версию видео — это было решение, которое он принял вместе с Раминой.

"Мы с Раминой совместно приняли решение удалить этот фрагмент. Она дважды просила перед выходом интервью его удалить по этическим соображениям, но я был против. Хотел об этом рассказать и ни о чем сейчас не жалею. Если бы была возможность вернуть время назад, сказал бы все то же самое. К хейту в социальных сетях мне безразлично", — сказал ветеран.

В частности, он добавил, что не разговаривал с бывшей женой после интервью, поэтому он не знает, какая ее реакция.

Фокус обратился также за комментарием к Ольге, однако пока его не получил.

Далее рассказываем об интервью Виктора Розового с Раминой.

Интервью Розового Рамини: контракт с женой

Виктор в интервью сообщил, что перед разводом жена иказала ему контракт с определенными условиями. По его словам, он должен был заплатить 500 тысяч гривен моральной компенсации. В документе также отмечалось, что Ольга может публично рассказывать о его изменах, а он должен молчать. Ветеран признался, что боялся возможных финансовых санкций и даже слышал угрозы об обнародовании его личных фото.

Впоследствии юрист объяснил Розовому, что контракт нужен был только для финмониторинга "ПриватБанка".

"То есть она получила от меня 500 тысяч. Если ее финмониторинг "Приватбанка" спросит, откуда деньги, она просто покажет этот договор. Поэтому я могу рассказать сейчас всю правду", — сказал юморист.

По словам Виктора, он взял эти средства с банковского счета, где хранились деньги на его реабилитацию. Мужчина утверждает, что Ольга использовала деньги не на аренду или восстановление после стресса, а купила автомобиль.

Виктор Розовый трижды изменил жене

Также он признался, что не был счастлив в отношениях и сделал предложение только из-за осознания рисков войны и желания иметь детей. Однако даже интимная жизнь супругов не устраивала его.

Розовый откровенно признал, что трижды изменил жене — дважды во время войны и один раз в 2019 году.

"Я понимаю, что изменам нет никакого оправдания. Просто, когда ты на войне... Я два года воевал. Я раз в окопе себе "наяривал". Потому что ты ночь не спишь, и у тебя тестостерон, адреналин на взводе", — пояснил ветеран.

Он отметил, что Ольга не приезжала на фронт и постоянно находила отговорки. Сам же Виктор признал, что не жалеет о своих поступках, но не простил бы измену со стороны женщины.

Ольга Мерзликина пока публично не комментировала интервью Розового.

14 мая 2025 года стало известно, что Виктор Розовый развелся с женой Ольгой Мерзликиной.

Ранее комик сообщал, что не изменял жене, отметив, что "в браке никаких измен не было. Для меня это важный момент, потому что когда я беру на себя обязанности — я их выполняю".

Кроме того, блогер Сергей Иванов в разговоре с Розовым приписал Фокусу фейк.