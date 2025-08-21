"Ні про що не шкодую": Віктор Розовий вперше відреагував на скандальне інтервʼю Раміні

Український гуморист та ветеран війни Віктор Розовий в інтерв’ю Раміні відверто розповів про особисте життя і причини розлучення з Ольгою Мерзлікіною. Він поділився деталями скандального контракту, зрад та непростих стосунків, які тривали кілька років.

Віктор Розовий став гостем інтерв’ю Раміни Есхакзай, де згадав своє минуле подружнє життя. Він розповів про стосунки та розлучення з Ольгою Мерзлікіною. Тоді жінка заявила, що причиною стали зради чоловіка.

Розовий дав інтерв'ю Раміні: згодом випуск видалили

Спершу випуск інтерв’ю видалили з YouTube, але згодом повернули, вирізавши кілька фрагментів.

У коментарі Фокусу Віктор Розовий зазначив, що видалити попередню версію відео — це було рішення, яке він прийняв разом з Раміною.

"Ми з Раміною спільно прийняли рішення видалити цей фрагмент. Вона двічі просила перед виходом інтервʼю його видалити з етичних міркувань, але я був проти. Хотів про це розказати і ні про що зараз не шкодую. Якби була можливість повернути час назад, сказав би все те ж саме. До хейту в соціальних мережах мені байдуже", — сказав ветеран.

Зокрема, він додав, що не розмовляв з колишньою дружиною після інтервʼю, тому він не знає, яка її реакція.

Фокус звернувся також за коментарем до Ольги, однак наразі його не отримав.

Далі розповідаємо про інтерв’ю Віктора Розового Раміні.

Інтерв’ю Розового Раміні: контракт з дружиною

Віктор в інтерв’ю повідомив, що перед розлученням дружина показала йому контракт із певними умовами. За його словами, він мав заплатити 500 тисяч гривень моральної компенсації. У документі також зазначалося, що Ольга може публічно розповідати про його зради, а він повинен мовчати. Ветеран зізнався, що боявся можливих фінансових санкцій і навіть чув погрози про оприлюднення його особистих фото.

Згодом юрист пояснив Розовому, що контракт потрібен був лише для фінмоніторингу "ПриватБанку".

"Тобто вона отримала від мене 500 тисяч. Якщо її фінмоніторинг "Приватбанку" запитає, звідки гроші, вона просто покаже цей договір. Тому я можу розказати зараз всю правду", — сказав гуморист.

За словами Віктора, він узяв ці кошти з банківського рахунку, де зберігалися гроші на його реабілітацію. Чоловік стверджує, що Ольга використала гроші не на оренду чи відновлення після стресу, а купила автомобіль.

Віктор Розовий тричі зрадив дружині

Також він зізнався, що не був щасливий у стосунках і зробив пропозицію лише через усвідомлення ризиків війни та бажання мати дітей. Проте навіть інтимне життя подружжя не влаштовувало його.

Розовий відверто визнав, що тричі зрадив дружину — двічі під час війни і один раз у 2019 році.

"Я розумію, що зрадам немає ніякого виправдання. Просто, коли ти на війні… Я два роки воював. Я раз в окопі собі "наярював". Тому що ти ніч не спиш, і в тебе тестостерон, адреналін на взводі", — пояснив ветеран.

Він зазначив, що Ольга не приїжджала на фронт і постійно знаходила відмовки. Сам же Віктор визнав, що не шкодує про свої вчинки, але не пробачив би зраду з боку жінки.

Ольга Мерзлікіна наразі публічно не коментувала інтерв'ю Розового.

